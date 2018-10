Ronald Gamarra: "Martín Vizcarra debe cerrar el congreso o no terminará su mandato " | FOTOS

Por: Tábatha Paredes



Fue procurador anticorrupción y, por lo tanto, Ronald Gamarra tiene autoridad para analizar la coyuntura judicial y política del país. El abogado es enfático y recomienda al presidente Martín Vizcarra disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. De lo contrario, según cree, no terminaría su mandato.



Usted que es un hombre de Derecho, ¿estuvo bien que la Sala Nacional de Apelaciones anulara la detención de Keiko Fujimori?



No se puede emitir una resolución copiando y pegando los argumentos del requerimiento del fiscal. Si eso se hizo, evidentemente la resolución dada por un juez en cualquier caso, es por supuesto nula. Lo que corresponde es que se emita un nuevo pronunciamiento y mientras tanto, las personas tienen que obtener su libertad.



Los fujimoristas afirman Keiko Fujimori es una ‘perseguida política’. ¿Qué opina?



Hay acusaciones serias sobre Keiko Fujimori y atribuciones graves de posible responsabilidad penal, ser líder de una organización criminal, haber intervenido en supuestos actos de lavado de activo, son cargos muy fuertes que no se han hecho sobre especulaciones fiscales, sino sobre elementos iniciales que han sido obtenidos por el Ministerio Público. Yo no veo aquí persecución política. La Justicia está haciendo su labor y no conozco ningún caso actual en el Perú que esté siendo investigado o procesado por su ideología o pensamiento. Es un típico acto de victimización al que juegan uno o varios imputados.

Así fue la llegada de Keiko Fujimori a la Sala Penal Nacional. (Video: Canal N)

El fiscal Domingo Pérez está juntando pruebas para sustentar su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko. La acusación indica que encabeza una organización criminal. ¿Piensa lo mismo?



Hay que aclarar que el Ministerio Público le imputa a Keiko que en el interior del partido político se creó una organización criminal. Pero no se trata solo de un supuesto del fiscal, no se trata solo de declaraciones de los funcionarios de Odebrecht (que afirman haberle dado dinero a Keiko para su campaña), sino de información y documentos que ha entregado esta empresa, los cuales respaldan la afirmación del aspirante a colaborador eficaz o testigo. Esta es una prueba documental que sí tiene valor. Hay un elemento inicial fuerte contra Keiko Fujimori.



JUEZ ‘CANERO’



Algunos líderes políticos y analistas han cuestionado un supuesto abuso de la prisión preventiva del juez Concepción Carhuancho. ¿Coincide con eso?



Creo que hay decisiones que uno puede cuestionar desde el ámbito legal, pero eso no hace a Carhuancho un juez ‘canero’.



Ayer se revelaron conversaciones de Telegram donde los fujimoristas coordinan la arremetida contra el fiscal Domingo Pérez. ¿Qué significa eso?



En primer lugar, que el fiscal está haciendo su labor y lo está haciendo bien. También que la bancada fujimorista es consciente de los avances en la investigación contra su lideresa y otros. Tienen la necesidad de bajarse al fiscal a como dé lugar. Líderes políticos vinculados a Fuerza Popular ahora están contra la pared por la investigación seria del fiscal Domingo Pérez.

Se habla del fujiaprismo. ¿Estarían jugando en pared en el Congreso? ¿Qué es lo que los une?



Los une el temor a la Fiscalía y al Poder Judicial. Tanto Keiko como Alan no quisieran ser objeto de investigaciones. Quisieran contar con fiscales que no se apelliden Pérez, ni jueces Concepción Carhuancho. Ese temor los hace unirse en el Congreso. Los fujimoristas son un poco más torpes, más brutos, y los apristas son los que les dan argumentos. Se han juntado el hambre y la necesidad. Allí el Apra argumenta en favor de la impunidad y Fuerza Popular pone los votos para que no se apruebe nada que los pueda perjudicar.



Realmente es una vergüenza lo que ha pasado con César Hinostroza. Para usted, ¿quién es el verdadero responsable?



Son compartidas. De inmediato, la responsabilidad era del ministro del Interior. Pero hay otro responsable, el mayor, el de fondo, que es el Congreso de la República. ¿Quién en su sano juicio puede dejar de considerar que en el Congreso se ha blindado a Hinostroza...? Es evidente. Todos hemos visto que recién cuando hubo una indignación ciudadana, habilitaron la investigación por crimen organizado, en contra de su inicial voluntad. Pero qué curioso que cuando lo hacen se olvidan de remitirlo a la Fiscalía, justo los días cuando él se estaba fugando. Hay una complicidad. También el Ministerio Público tiene responsabilidad porque si bien no estaban habilitados para pedir acciones ante el Poder Judicial, sí pudieron solicitar la documentación al Congreso y eso le competía al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. ..

Pedro Chávarry en nuevo audio con César Hinostroza.

‘CUELLOS BLANCOS’



Hinostroza es el cabecilla de ‘Los Cuellos Blancos’ y habla de la ‘Señora K’. ¿Cree que cuando él regrese revelará todo lo que sabe?



Creo que Hinostroza no es el cabecilla, porque según la Fiscalía hay personas de mayor nivel en esa banda, entre ellos Pedro Chávarry. El destino de Hinostroza está marcado. Huyó como los roedores, pero la respuesta del Estado peruano fue inmediata. Va a regresar al Perú y hay imputaciones muy serias en su contra que aunque él lo quiera negar, las evidencias están ahí. Me parece que la suerte de Hinostroza está echada... Le convendría hablar para bajar su pena.



En las calles piden el cierre del Congreso, ¿está de acuerdo?



Cerrar el Congreso sería inconstitucional, el Congreso se puede disolver. Yo sí creo que el presidente Vizcarra debería disolver el Congreso, hay una formula constitucional que se lo permite. Este Congreso ha rebasado todos los límites posibles. Se ha desprestigiado totalmente... Siento respeto por Alberto de Belaunde, Marisa Glave, Pariona, que me parecen congresistas de primera, pero más allá de eso, el Congreso está desprestigiado y no tienen un afán de rectificar, al contrario, ellos dolosamente continúan en su accionar mafioso, tramposo y eso no va a parar. Vizcarra necesita escuchar a su pueblo.



El Apra, bajo las directrices de Alan, pide censurar a César Villanueva. ¿Qué estarían buscando?



Les molesta que Villanueva se haya empoderado, que se muestre lo firme que no fue hasta hace unos meses. El Apra nunca hace nada si no tiene un beneficio, pero ¿cuál es? No lo sé...

Los fujimoristas afirman que hay una arremetida caviar contra Chávarry y lo califican de decente. ¿Por qué lo defienden tanto?



Todos hemos escuchado a Chávarry, todos sabemos que hay un informe serio de la propia Fiscalía que señala que es el líder de una organización criminal, yo creo que en estas circunstancias no debería permanecer ni un minuto más en el cargo. Él no se va porque quiere seguir siendo el titular del Ministerio Público, pues sabe que esto le da cierto manejo en las investigaciones contra él y otros. El Apra y el fujimorismno lo sostienen porque tienen la certeza de que su presencia es garantía de impunidad para ellos.

‘OTROS SE VENDIERON, YO NO’



Alan siempre dice en su cuenta de Twitter que otros se vendieron y él no, ¿le cree?



García tiene una red de lealtades construida hace mucho tiempo, que diluye la responsabilidad penal en actos de corrupción en otras personas. Él cuenta con militantes del Apra que asumen responsabilidades antes de que la atribución le llegue a él y ningún otro político cuenta con eso. Creo que Odebrecht posee más información sobre él, pero no la da porque quizá piensen que podría volver a tener una presencia política en el país.



Se habla de que esta crispación política hace daño a la situación económica y general del país. ¿Qué salida ve usted a corto y mediano plazo?



La economía no se afecta por la lucha contra la corrupción, pero las investigaciones tienen que ser llevadas de manera sobria y rápida, para que la economía y política sigan su curso. La salida es que el presidente Vizcarra disuelva el Congreso y convoque a nuevas elecciones



De no hacerlo, ¿terminaría su mandato?



La acción contra la corrupción no puede ser mediatizada. A un león no lo pateas, tienes que eliminarlo, sino, tras la patada, te va a comer. Entonces, si Vizcarra no toma decisiones legítimas y amparadas por el país, lo más probable es que no termine su mandato. Por su propia supervivencia, el presidente solo tiene un camino: disolver.

La ciudadanía está harta en las calles. ¿Le parece que esto pueda provocar la aparición de un ‘outsider’ antisistema?



En el Perú todo es posible. Espero que no y debemos cerrar la posibilidad de dejar que ingresen este tipo de personas en la política.



Intentaron ingresar a la casa de Domingo Pérez. ¿Cree que la vida del fiscal Domingo Pérez y su familia corra peligro?



El fiscal está enfrentándose a organizaciones delincuenciales y estas harán uso de acciones que pueden poner en peligro la vida del fiscal y su familia. El Estado debe protegerlos, al igual que otros fiscales del Callao que lucharon contra la corrupción.



¿Qué procede ahora, expulsión o extradición a Hinostroza?



Convendría una expulsión, pero no sé si es posible por haber pasado tantos días desde que apareció. Él se nos adelantó pidiendo el asilo en España. Si hubiéramos estado enterados, prendíamos las alertas internaciones y lográbamos la expulsión.