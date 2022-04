La vocera de Juntos por el Perú (JPP), Ruth Luque, señaló que la presencia de Aníbal Torres como titular del Consejo de Ministros “no le genera mayor confianza”, pero evitó pronunciarse sobre si debe o no renunciar al cargo.

“Tenemos reunión de bancada para hablar sobre si impulsaremos o no una moción de interpelación contra Aníbal Torres”, dijo a Canal N.

“De forma personal, creo que el premier, a raíz de lo que ha pasado, ha tenido actitudes contraproducentes, como lo que dijo del pescado y el pollo, o no explicar en qué se basaba la medida del toque de queda en Lima y Callao”, manifestó.

“A mí me preocupa mucho que en esta crisis no haya liderazgo claro, no me genera mayor confianza la presencia de Aníbal Torres en el Gabinete, no me genera mayor confianza a partir de estos hechos, pero su continuidad es una decisión del presidente”, agregó.

En otro momento, consideró que el Gobierno tiene responsabilidad política por las muertes que se produjeron producto de las manifestaciones en diferentes puntos del país.

La reacción del gobierno fue tardía, la muerte deben asumirse políticamente, debería atenderse y garantizar su acceso a la justicia para todas las víctimas”, refirió.

“El gobierno es responsable de las muertes, más allá de las circunstancias, entonces el presidente debe dar una autocrítica. El presidente tiene la obligación política de enmendar, él sabe que hay acciones que no se están dando de manera correcta”, expresó.

“La vacancia presidencial no es el camino, y en cuanto al ‘que se vayan todos’, yo no tengo problema, pero se tienen que dar condiciones para reformas políticas para que no se repitan los mismos actores políticos”, dijo.

El día de ayer, el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, reveló que el último fin de semana el presidente Pedro Castillo le informó que realizaría una renovación de su Gabinete.