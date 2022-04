La congresista Sigrid Bazán, de la bancada de Juntos Por el Perú, se pronunció respecto a la actual crisis que atraviesa el gobierno de Pedro Castillo, que este martes 5 de abril afrontó una multitudinaria marcha en Lima a raíz del toque de queda impuesto de improvisto.

Bazán -que hace meses se dejaba ver con Castillo y acudía a reuniones a Palacio- expresó que desde su grupo parlamentario no hay una cercanía al actual gobierno, más allá de que haya un militante dentro del Gabinete ministerial.

“Nunca dije que mi partido no era aliada del gobierno, no tengo una militancia formal, mi bancada tiene un integrante que es parte del gabinete. Yo no me considero aliada del gobierno”, aseguró en entrevista con el portal ‘Epicentro’.

Indicó no haber defendido a Pedro Castillo

Tras los cuestionamiento de los conductores del espacio, ella se mostró enfática al señalar que nunca protegió a Pedro Castillo -de quien en febrero dijo que volvería a votar por él-.

“Nunca he defendido a Pedro Castillo, yo siempre he defendido a la figura presidencial, como una figura en la que la persona que la ocupa se fuera cada mes como si fuera cualquier cosa “, manifestó.

Sigrid Bazán se refirió a la crisis política que atraviesa el país y marcó distancia de Pedro Castillo.

Finalmente, Bazán indicó que Verónika Mendoza no haya hecho gobierno con Pedro Castillo. “Es muy simplista decir Verónika (Mendoza) y Vladimir Cerrón son lo mismo y quieren copar el Estado”, sentenció.