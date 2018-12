Úrsula Letona dijo que es una "congresista independiente" y parlamentarios estallaron de risa | VIDEO | FOTOS

Al parecer nadie le creyó. CuandoÚrsula Letona dijo que es una "congresista independiente" durante la sesión del Consejo Directivo del Congreso de la República y generó carcajadas en los legisladores.

Úrsula Letona presentó hace unos días su renuncia a Fuerza Popular y justamente se dio en la posición sobre la formación de nuevas bancadas en el Congreso de la República.



"Estoy de acuerdo, como abogada, que las sentencias se tienen que cumplir pero esta sentencia no nos permite dar un cumplimiento inmediato y lo estoy diciendo como congresista independiente, no tengo bancada", dijo Úrsula Letona.



Esto generó la risa de sus colegas en el Consejo Directivodel Parlamento. Y hasta a un congresista se le escuchó decir: "Hasta tu bancada se ríe".



Fuerza Popular aún no acepta la dimisión de Úrsula Letona, según Carlos Tubino, quien dijo que aún la bancada fujimorista no tiene una fecha exacta para debatir este tema.