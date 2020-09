La mañana del jueves se volvió a desatar un terremoto político en el país, que tiene como protagonista al mismo presidente de la República Martín Vizcarra. El epicentro fue el Pleno de Congreso, donde se difundieron tres audios que comprometerían al mandatario con el controvertido Richard ‘Swing’ Cisneros.

En el más revelador, por ejemplo, se escucha a Vizcarra coordinar con la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la exasistente administrativa Karem Roca, la estrategia para responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre las visitas de este personaje a Palacio de Gobierno. Escucha los audios difundidos aquí.

Tras la difusión de este material, el presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular), declaró en sesión permanente al Pleno mientras se recibe la transcripción completa de los audios del presidente. Merino no adelantó ninguna medida a tomar contra el jefe de Estado, pero en el Congreso se empezó a hablar sobre la posibilidad de pedir la vacancia presidencial. Merino también convocó a una Junta de Portavoces.

Por la tarde, incluso, se difundió un borrador de moción de pedido de vacancia planteado por el congresista Jim Mamani, de Unión por el Perú (UPP), la misma que necesitaría 26 firmas para presentarse. Cabe señalar que una vacancia solo podría prosperar con 87 votos del Parlamento. ¿Cuál es el procedimiento para vacar a un presidente de la República?

En los minutos siguientes a la difusión de los audios también empezó el movimiento en los exteriores de Palacio de Gobierno. Los periodistas que llegaron a cubrir un eventual pronunciamiento del jefe de Estado captaron el ingreso de algunos ministros como la titular de Justicia Ana Neyra, la principal asesora legal de la presidencia.

Luego todo el gabinete ministerial fue convocado a una sesión del Consejo de Ministros para las 5 p.m. Una hora después la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno informó que el mandatario iba a dar un Mensaje a la Nación a las 7 p.m.

Vacancia no prosperaría, según constitucionalistas

En el transcurso del día también se escucharon las voces de los abogados constitucionalistas Omar Cairo y Óscar Urviola, respecto a que la figura de la vacancia no aplicaría en este caso porque el contenido de los audios no colocan a Vizcarra en ninguna de las causales de vacancias previstas en el artículos 113 de la Constitución.

“Son causas objetivas, muerte, renuncia, incapacidad física, incapacidad moral, pero entendida como incapacidad mental”, mencionó Cairo en RPP.

Agregó que podría cuestionarse alguna actuación inmoral, que no es lo mismo que incapacidad moral, y que en todo caso, de haber un delito de por medio, sería causal de un antejuicio cuando termine el mandato presidencial.

El artículo 113 de la Constitución también señala que el presidente puede ser vacado por “su permanente incapacidad moral o física". Al respecto, Urviola explicó a El Comercio que este es un “enunciado bastante amplio, casi gaseoso, y que tendría que ser interpretado en sus alcances y limitaciones a fin de alcanzar también otros principios: los de legalidad y tipicidad".

“Si quieren vacarme aquí estoy (...) no voy a renunciar”

Minutos después de las 7p.m. el presidente de la República Martín Vizcarra se dirigió al país flanqueado por el jefe del gabinete ministerial, Walter Martos, y la titular de Justicia. El mandatario afirmó que el país ha sido testigo de un “vil” intento de desestabilizar al país y a la democracia mediante “prácticas montesinistas”, en alusión a los audios que, según dijo, fueron obtenidos de manera ilícita.

Sobre el contenido de las conversaciones señaló que fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución y que en estas él se ajustó a la verdad. Enseguida se preguntó “quiénes están detrás de esto y cuáles son sus intereses”.

Vizcarra también reveló que el pasado 29 de julio un periodista de la prensa extranjera le comunicó de la existencia de los audios difundidos y que después de 40 días se hacen públicos.

“Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia”, dijo.

Cuestionó que los haya presentado el congresista Edgar Alarcón, para quien la fiscalía -recordó- ha pedido el levantamiento de su inmunidad en un proceso que se le sigue por enriquecimiento ilícito, peculado y falsificación de documentos, entre otros delitos.

Sobre los audios también dijo que habían sido “editados y manipulados adrede”, y que buscaban convertir un reclamo laboral en un hecho político.

Respecto a Richard ‘Swing’ Cisneros dijo que nunca había negado conocerlo y ratificó que no había intervenido en su contratación en el Ministerio de Cultura.

“Si quieren vacarme aquí estoy con la frente en alto y la conciencia tranquila, no voy a renunciar, yo no me corro”, enfatizó, a la vez que aseguró ser el más interesado en que estos hechos se investiguen de manera transparente y hasta llegar al fondo de la verdad.

Una de las primeras reacciones desde el Congreso a lo dicho por el mandatario fue la del presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (APP). Según dijo, se encontraba “absolutamente desilusionado del presidente Vizcarra, pensé que iba a hacer un mea culpa y pensé que iba a renunciar, que era lo lógico".

Presentan moción de vacancia contra Martín Vizcarra

La noche de este jueves, congresistas de diversas bancadas presentaron una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra luego de la difusión de diversos audios que lo involucrarían en el caso Richard Swing.

Los congresistas que firman el documento de la vacancia presidencial hacen referencia a una posible “incapacidad moral” del mandatario tras la difusión del material que ha generado una nueva crisis política.

