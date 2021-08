El caso Dinámicos del Centro, que empezó siendo una investigación por irregularidades en la entrega de licencias de conducir en la región Junín, ha tomado dimensiones de alcance nacional, y algunos de sus implicados como Vladimir Cerrón figuran entre las figuras políticas más importantes del partido de Gobierno, Perú Libre.

La investigación fiscal se inició siguiendo las pistas de la organización enquistada en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) del gobierno regional que se habría financiado a través de la emisión de brevetes, pero en junio de este año, la fiscal provincial de Huancayo, Bonnie Bautista, incluyó a Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre.

Bautista le atribuyó al líder del partido oficialista haber tenido conocimiento de esta red de corrupción y de haberla encubierto para financiar sus actividades políticas. Además, la tesis fiscal señala que el dinero de estas actividades ilícitas se habría empleado para financiar actividades de Perú Libre.

El operativo está dirigido por la Fiscalía Anticorrupción contra los presuntos integrantes de "Los Dinámicos del Centro", con quienes estaría vinculado el fundador de Perú Libre.





Involucrados en Los Dinámicos del Centro

El último viernes el fiscal Richard Rojas dispuso ampliar la investigación que había iniciado hace un mes cuando se conoció el caso Los Dinámicos del Centro e incluyó al presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido y Vladimir Cerrón, el líder del partido de Gobierno. Esta pesquisa se inició para determinar el origen del dinero que financió la campaña de Perú Libre.

Además, la investigación comprende a 17 personas más, entre ellas el congresista y vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir. Rojas incluyó a una sola persona jurídica: el partido con el que ganó Pedro Castillo la presidencia de la República.

De Junín a Lima

El último lunes, el fiscal Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, explicó el motivo por el que esta investigación fue trasladad de Junín a Lima y se designó una nueva fiscal, Vanessa Díaz, para que asuma el caso. Señaló que este cambio en la dirección de la pesquisa no retrasará el proceso.

“En concreto, lo que nació en Junín rebasó su esfera territorial, y amerita una fiscalía supra provincial. En un primero momento lo que se pidió a la fiscal a cargo del caso es que corrobore los dichos de los colaboradores eficaces para tener el sustento para que venga a Lima, una vez se tuvo esa información se pasó el caso a Lima”, expresó.

“Habrá espacio de coordinación y traslado, hay un conocimiento del caso, las posición de la actual fiscal [Vanessa Díaz] es usar otro tipo de estrategia, por eso se pide a la fiscal anterior [Bonnie Bautista] venga a Lima para colaborar”.

El fiscal Omar Tello, jefe de la Fiscalía Anticorrupción. (FOTO: Anthony Niño de Guzmán)

Vladimir Cerrón “en la cúspide de una organización criminal”

Rafael Vela, fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, indicó este martes que el secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, se encontraría en lo más alto de la supuesta organización criminal Los Dinámicos del Centro y que habría instrumentalizado dicha agrupación política para llegar al poder.

“De tal manera que estamos hablando de un papel preponderante dentro de la descripción de la estructura de la organización criminal. Digamos que el señor Cerrón está en la cúspide de esa organización criminal y así es como lo ha determinado también el fiscal Richard Rojas dentro de su hipótesis inicial de investigación”, sostuvo a RPP.

Además indicó que el Ministerio Público buscará determinar de qué manera ingresó dinero ilícito a la campaña presidencial de Perú Libre y si terceras personas se vieron beneficiadas.

Vladimir Cerrón se defiende

Por su parte, Cerrón Rojas descartó que su agrupación política sea una organización criminal, en respuesta a las declaraciones Rafael Vela Barba. “Perú Libre es una organización totalmente limpia desde su génesis, herramienta del pueblo para liberarse, no es ninguna organización criminal”, señaló a través de Twitter.

Vladimir Cerrón respondió a las declaraciones de Rafael Vela Barba.

En los días anteriores, Cerrón también usó sus redes para señalar que existe una persecución en su contra en el caso Dinámicos del Centro, en el que fue incluido por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública (organización criminal) y tráfico de influencias.

“Persecución más clara que el agua. Informe de DIRANDRO dice que no hay nada relevante en las escuchas. La juez dice que no procede prisión preventiva. Lima dice que no es relevante. Viene presión mediática e invierte reglas fiscales. ¿Es la forma de administrar justicia?”, escribió.