Lescano: Yehude Simon “ha desmentido” a Verónika Mendoza, “él sigue siendo parte de su partido”

El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, aseguró este lunes que la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, ha sido desmentida por el investigado expresidente del Consejo de Ministros Yehude Simon quien continúa militando en su agrupación.

Lescano cuestionó que Mendoza le haya mentido al país en el debate presidencial del pasado domingo y proponga “políticas anticorrupción” cuando uno de los fundadores del partido por el que postula “tiene problemas de corrupción”.

“[Verónika Mendoza] negó [tener en su partido a alguien involucrado con la corrupción] y la misma persona que era propietaria del símbolo partidario [Yehude SImon] ha dicho que está mintiendo, que sigue siendo parte de ese grupo, entonces, veamos el nivel de negar lo innegable y eso más bien debería aclararse”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Cómo voy a hablar de políticas anticorrupción si quien me ha endosado el símbolo tiene problemas de corrupción”, cuestionó.

Este domingo durante el debate presidencial, Yonhy Lescano señaló que personas acusadas de corrupción “endosaron símbolos partidarios” a ciertas alianzas políticas, en referencia al líder del Partido Humanista Peruano, Yehude Simon. En respuesta, Verónika Mendoza le pidió retirar lo dicho

Minutos después, Yehude Simon afirmó en su cuenta de Twitter que Verónika Mendoza, mintió cuando señaló en el debate presidencial que ha sido expulsado de dicha agrupación política y consideró que es “mal agradecida”.

“Verónika ha mentido. Postula en el partido que los humanistas inscribieron con mucho sacrificio. Mi Partido cree en mi inocencia. Yo pedí licencia. Verónica exige que le crean que no escribió en agenda a pesar de evidencias y no hemos dicho nada pero por qué creerle”, escribió.

Agradezco solidaridad.Verónica ha mentido. Postula en el Partido q los Humanistas inscribieron con mucho sacrificio. Mi Partido cree en mi inocencia. Yo pedí licencia. Verónica exige que le crean q no escribió en agenda a pesar de evidencias y no hemos dicho nada pero xq creerle https://t.co/Gp2Uz9I0d4 — Yehude Simon M. (@YehudeSimonM) March 22, 2021

En otro momento, Lescano recordó que deslindó de la vacancia de Martín Vizcarra y el breve Gobierno de Manuel Merino “en el momento que se produjeron los hechos”.

Explicó que si el aún parlamentario permanece en Acción Popular es porque su agrupación no tiene “la Comisión de Disciplina en funciones” debido a que la dirigencia “se ha vencido” y aún no eligen a un nuevo presidente y secretario general.

“Eso de que no he deslindado, yo he deslindado desde que se produjo esta irresponsable vacancia a Vizcarra. En el momento en que se produjeron los hechos yo he deslindado. Más bien, ayer se sigue tocando el tema como si nosotros no hubiéramos sentado una posición sobre el particular. Esa pregunta estaba de más, eso es pura guerra sucia”, manifestó.

“Todos son parte de la agrupación, pero no está en mi campaña, no va a tomar ninguna decisión de Gobierno, no se ha tomado una determinación sobre él porque no hay Comisión de Disciplina en funciones. Lo que yo he dicho es que algunos grupos políticos o jefes de grupos políticos que sí están inmiscuidos en actos de corrupción”, añadió.

Lescano: Yehude Simon “ha desmentido” a Verónika Mendoza, “él sigue siendo parte de su partido”