La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, calificó a la denuncia constitucional presentada en su contra por el procurador anticorrupción como parte de una “campaña sistemática” que busca desacreditar al Ministerio Público a pesar de no tener pruebas de delitos.

“Hay una campaña sistemática, muy bien trabajada para desacreditarnos. Somos el único Ministerio público que tiene tantas investigaciones a diversos partidos políticos, a empresarios. Hemos abierto muchos frentes y esto causa molestia. ¿Cuál es la táctica? Hay que desacreditar. Como no tengo pruebas de corrupción, tengo que desacreditar, hacer que la ciudadanía pierda credibilidad”, dijo este lunes en declaraciones a RPP.

El viernes de la semana pasada, le procurador anticorrupción Javier Pacheco presentó formalmente una denuncia constitucional contra Zoraida Ávalos por presuntos delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento real, tráfico de influencias, abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en modalidad de organización criminal.

Zoraida Ávalos cuestionó que no haya sido notificada de la investigación del procurador Pacheco. (RPP)

La acusación de 51 páginas se sustenta en imputaciones basadas en información periodística y en declaraciones de la exfiscal Rocío Sánchez, quien fue parte del equipo que investigó el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” y dijo que recibió un testimonio que vinculaba a la fiscal de la Nación con esa organización criminal a través del empresario José Luis Cavassa. Supuestamente, este nexo habría permitido que Ávalos sea nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el 2013.

La titular del Ministerio Público negó haber sido notificada en ningún momento de la investigación que hizo Pacheco. “Solo sé por medios periodísticos que este señor Pacheco ha presentado una denuncia basada en reportes periodísticos. Qué poco serio”, aseveró.

Zoraida Ávalos reiteró que es una “leyenda” antigua el que se cuestione el proceso por el cual fue nombrada fiscal suprema.

“El CNM que me nombró a mí no fue el consejo defenestrado. Ese consejo que me nombró a mí no tiene ninguna vinculación, hasta ahora, con este señor José Luis Cavassa. Fui nombrada por unanimidad por un CNM que tenían desencuentros y, no obstante, me nombraron por unanimidad”, manifestó.

En esa misma línea rechazó las versiones de un supuesto favorecimiento realizado por Luis Pacheco Mandujano, exgerente general de la Escuela del Ministerio Público, para que le otorgue certificados de estudios falsos.

“Es falso. Qué fácil es levantar cargos. Miente miente que algo queda. Es la palabra e un funcionario que trabajó con (el exfiscal Pedro) Chávarry, a quien denuncié”, respondió sobre esta acusación que Pacheco hizo en una entrevista a Willax TV.