La Comisión Lava Jato del Congreso de la República tenía previsto reunirse con el mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), a fin de que responda algunas interrogantes. Sin embargo, esto no se dará, pues el jefe de Estado le dijo ‘no’ a la realización de la cita.



“Yo no me voy a reunir con la comisión, no tengo ninguna obligación de reunirme. Contamos con varias opiniones de constitucionalistas muy reconocidos que dicen que yo debo contestar esto por carta, cosa que estoy haciendo”, acotó.



PPK anunció que no recibirá a la Comisión Lava Jato: “Es un circo”

‘INSULTOS’

Añadió que su negativa se debe a que la última vez que aceptó reunirse con una comisión parlamentaria (caso Carlos Moreno), esta ‘llegó a Palacio de Gobierno y fue un circo’. “Vinieron todos y fue una recatafila de insultos espantosos”, dijo PPK.



En otro momento, habló sobre un posible indulto a Alberto Fujimori. “Estamos hablando de la salud, no de perdonar a alguien. Seguimos con mucho cuidado la salud de la gente interna de edad, ya sea el expresidente u otros. O sea, debemos tener cuidado. No quiero un nuevo (Augusto B.) Leguía”, acotó.

