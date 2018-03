PPK: "Si me muero hoy, San Pedro me dirá: 'Pedro Pablo, tú has actuado bien'"

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se pronunció luego de que se presentara el nuevo pedido de vacancia en su contra en el Congreso. PPK fue enérgico al mencionar que este acto solo pone en 'ridículo' al país.

"Hace 3 meses hicieron un pedido de vacancia que no prosperó, y ahora lo vuelven a plantear sin una coma nueva. Entonces, lo que estamos haciendo es poniendo en ridículo al Perú. Me voy a defender y no renunciaré, ¡No renunciaré!", indicó el mandatario.

Durante una ceremonia de presentación de obras en Puno, PPK pidió al Congreso que lo deje trabajar y remarcó que el nuevo pedido de vacancia carece de sustento.



"Mi conciencia está limpia, yo no he hecho nada malo, ¡Nada! Si me muero hoy, San Pedro me recibirá allá arriba y me dirá: Pedro Pablo, tú has actuado bien. Yo lo sé. No dejaré que se traigan abajo a este Gobierno que el pueblo eligió. ¡Déjenme trabajar! Es lo único que pido", enfatizó.

Finalmente, Kuczynski señaló que el Parlamento actúa de manera equivocada al intentar removerlo de la Presidencia de la República, tras la próxima Cumbre de las Américas que se llevará a cabo el 14 y 15 de abril en Lima.