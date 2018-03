PPK en entrevista EXCLUSIVA con Trome: "Si me vacan, sería un golpe de Estado" [VIDEO y FOTOS]

Trome llegó a la casa del presidente de la República. Sábado 17 de marzo. Ayer. La gobernabilidad del país está en juego y no es broma. El jefe de Estado puede ser vacado este jueves por el Congreso por ‘incapacidad moral’. Es hora de escucharlo y qué mejor que hable a través del diario de mayor circulación en el país. Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tuvo la gentileza de recibirnos en la tranquilidad de su hogar y nos contó toda su verdad.



Señor Kuczynski, a sus 79 años, ¿qué siente que lo llamen ‘incapaz moral’ y pretendan vacarlo de la Presidencia?

La incapacidad moral a la cual se refiere el artículo 113 de la Constitución, en realidad si uno lee los debates de la Carta Magna, se refiere a la capacidad mental, es el caso que a alguien le dé Alzheimer o algo. O sea, eso es algo totalmente inaplicable. El artículo 117 de la Constitución dice que solo puede ser vacado un Presidente por no convocar a elecciones, por salir fuera del país sin permiso, cosas muy puntuales que no se aplican.



Si este jueves el Congreso logra los 87 votos, ¿usted consideraría que le están dando un golpe de Estado?

Absolutamente, esto sería un golpe de Estado. Yo no creo que va a pasar, pero sería un golpe de Estado.



Mercedes Aráoz dijo que este es un tema de ‘venganza política’, ¿comparte esa opinión?

No voy a entrar a la motivación de la gente que promueve esto, pero ciertamente desde el principio hay un grupo que cuando yo fui al Congreso a juramentar ni siquiera se levantó. No quiso aplaudir ni siquiera formalmente y siempre me decían ‘no te vamos a vacar’, o sea estaban pensando en eso desde el primer día.

Hablemos claro, ¿Keiko no le perdona a usted que le haya ganado la elección?

Hay que preguntarle a ella, pero mucha gente piensa eso.



‘TRAIDORES’

¿Cuando se refería a ‘traidores’ hablaba de Martín Vizcarra?

Yo no me refería a nadie en particular.



Si a usted lo vacan y Vizcarra asume la Presidencia, ¿qué concepto tendría de él?

Bueno, yo lo puse en mi plancha presidencial. Yo creo que él fue un buen gobernador de Moquegua. Lo hizo bien en el sector Educación. Ahora está de embajador en un país importante para nosotros, que es Canadá, pero, digamos, acá vamos a tener la Cumbre de las Américas y yo no creo que vengan varios de los mandatarios si yo no estoy sentado en el sillón presidencial.



¿En los últimos días usted ha hablado con Vizcarra?, ¿qué le ha dicho?

He hablado con él hace quince días. Yo le dije: ‘Oye, tú tienes que apoyar, ¿no?’.



La semana pasada, Keiko me dijo que Vizcarra haría un mejor gobierno que el suyo, ¿qué tiene que decir?

Yo creo que estoy haciendo un buen gobierno, si me dejan trabajar y gobernar.



¿Cuál es su autocrítica respecto a todo lo que está pasando?, ¿qué ha hecho mal?

He subestimado las intenciones de mis adversarios y, de repente, he debido hablar más con ellos, pero nunca han querido reunirse con la frecuencia que yo les he pedido.



ENCUESTA

¿Qué piensa de que en la última encuesta de Ipsos el 76% de la población desapruebe su gestión?

Yo creo que están muy influenciados por lo que leen en las tapas (portadas) de algunos periódicos.



Gilbert Violeta asegura que no llegarán a los 87 votos y la oposición denuncia que están comprando congresistas, ¿es verdad?

No, nosotros tenemos proyectos en casi todos los distritos del país. Por ejemplo, tenemos dos mil 500 proyectos de agua, algunos pequeñitos, otros grandes, y obviamente eso afecta a muchos distritos municipales y a congresistas.

¿Por qué cree que no ha logrado conectarse con el pueblo?

Yo estoy muy conectado con el pueblo, lo que pasa es que tengo algunos medios adversos y el Congreso me hace bastante bulla, y es un Parlamento dominado por un sector, aunque hoy menos que antes.



¿Es consciente del rechazo de los ciudadanos hacia los políticos por todo lo que se está revelando de Odebrecht?

Yo creo que ha sido un terremoto aquí en el Perú y, claro, todo lo que hizo ahora se ve mal, como si hace veinte años era podrido como dicen que es ahora, pero hace veinte años todo el mundo quería hablar con Odebrecht... Entonces no es lo mismo. Hasta ahora, por ejemplo, no ha salido que, cuando yo era ministro de Energía y Minas, el primer proyecto que hizo Odebrecht en el Perú fue Charcani, en Arequipa, y fue un buen proyecto.



Incluso, los empresarios muy cercanos a usted están descontentos…

Yo no sé, ¿qué empresarios están descontentos? Por lo que estamos todos descontentos es porque la economía podría crecer mucho más rápido.



Siendo usted economista, lo responsabilizan de este ‘frenazo’ del crecimiento del país, ¿qué tiene que decir?

No, aquí lo que ha pasado es que heredamos un déficit fiscal demasiado grande y, obviamente, lo tuvimos que corregir en el primer año del gobierno, sino hubiera bajado nuestra clasificación crediticia y eso obviamente ha sido un freno para la economía.

INDULTO

¿Se arrepiente de haberle dado el indulto a Alberto Fujimori? Se lo pregunto porque sus amigos izquierdistas y ‘caviares’ le han dado la espalda…

Bueno, yo tengo amigos en muchos sectores y, obviamente, hay gente que estaba visceralmente opuesta a que Fujimori salga de la cárcel, aunque fuera por razones médicas, pero yo no me arrepiento. Yo creo que el Perú necesita reconciliación. Tenemos que voltear la página de los anteriores casi veinte años.



Según diversos analistas, el cálculo político le salió mal porque al dar el indulto a Fujimori pensó que iba a calmar las aguas de Fuerza Popular y no ha sido así, ¿qué opina?

Bueno, hay gente que dice, no sé si es verdad, que no querían que salga don Alberto de la cárcel porque le iba a hacer sombra a su hija. Eso es lo que piensan algunos, no sé si es verdad.



Ahora que tiene más cercanía a Kenji, ¿él le ha dicho que lo va a apoyar contra este nuevo pedido de vacancia?

Sin duda me va a apoyar. No sabemos muy bien con qué número de congresistas, pero yo pienso que él sí me va a apoyar...



Presidente, ¿qué hará si lo vacan?

Me quedaré aquí a hacer mi gimnasia y escribir mis libros.

TOLEDO

El expresidente Toledo, quien tiene orden de prisión, se ha referido a la ‘maldita justicia’. ¿Usted teme terminar acusado y denunciado por el Poder Judicial?

Yo no he hecho absolutamente nada ilegal, como lo he explicado, no solo en el seno del Congreso, sino el viernes en la Comisión Lava Jato.



¿Qué mensaje les daría a los congresistas que dudan en apoyar la vacancia presidencial?

Primero, no están cumpliendo lo que dice la Constitución sobre la vacancia. Segundo, yo no he hecho absolutamente nada ilegal. Tercero, de lo que me acusan son cosas que ocurrieron hace doce, quince años atrás y que nada tienen que ver con mi gobierno. Mi gobierno es absolutamente limpio.



Acá en confianza, en la intimidad, ¿qué le dice de todo esto su esposa Nancy Lange?

Bueno, ella está muy molesta por las injusticias que se cometen. Por ejemplo, este informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dice que a nuestro chofer le hemos pagado 600 mil dólares en dos cheques. Es una locura. Es una fabricación. Qué tiene que ver mi chofer en esto y, además, son mentiras. Yo creo que esta UIF debería estar avergonzada de escribir cosas así.



Algunos analistas han señalado que los grandes promotores de su vacancia son Keiko y Alan porque temen lo que les vaya a pasar en el Poder Judicial, ¿comparte esa opinión?

Yo creo que esa es una especulación. Ciertamente, los congresistas que siguen a Keiko votaron por la vacancia.

¿Está usted satisfecho con lo que viene haciendo en este año y ocho meses de su mandato?

Yo quisiera hacer más, pero estamos haciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, mencioné los proyectos de agua que están andando muy bien, que los empezó Elmer Trujillo y los está continuando Carlos Bruce. La reconstrucción, a pesar de que tomó tiempo arrancar el auto, está progresando. Los grandes proyectos mineros y los pequeños proyectos de Sierra Azul están andando. La educación está mejorando notablemente y la seguridad ciudadana, a pesar de los titulares, también está mejorando algo, aunque no al nivel que yo quisiera.



¿Quién es la persona a la que usted le hace más caso a la hora de tomar decisiones políticas?

Yo escucho a mucha gente.



¿Existe alguien en especial?

Nadie en particular.



¿Duerme bien, Presidente?

Yo duermo bien, sí.



¿Qué mensaje le daría al pueblo en este momento?

Yo le diría: Perú, tienes una gran oportunidad, no la pierdas.



Gracias, Presidente, y que por encima de todo esté el progreso del Perú…

Gracias a ti.

"ES MENTIRA LO DE LOS 600 MIL DÓLARES A MI CHOFER"

Señor Presidente, usted sabe muy bien que mientras uno es funcionario público no puede hacer negocios con sus empresas a través del Estado y lo acusan de eso, ¿qué tiene que decir?

Yo lo que diría es que dejé mi empresa a un socio y él hizo negocios. Yo no participé en esos negocios de ninguna manera y después, ya mucho después, cuando regresé a la vida privada, estaba mi empresa ahí y aproveché pues los recursos que quedaban.



El congresista Mauricio Mulder, quien integra la Comisión Lava Jato, dice que está probado que usted utilizó el poder para enriquecerse, ¿es cierto?

De ninguna manera. Podemos ver caso por caso y esa es una acusación sin justificación.



Los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)que hablan de millonarias transferencia a su empresa Westfield son contundentes. ¿Es verdad que usted le dijo el viernes a la comisión que son falsos?

No, no son contundentes. Ellos lo que han hecho es agarrar todos mis ingresos que vienen de cosas que nada tienen que ver con el Perú y los han atribuido a Odebrecht. Es una vergüenza ese informe.



Según ‘Cuarto poder’, su exsocio Gerardo Sepúlveda declaró al fiscal Hamilton Castro que usted recibió 720 mil dólares por el proyecto Rutas de Lima adjudicado a Odebrecht. ¿Eso es cierto?

Ese es un proyecto donde él fue asesor y cobró no sé cuánto, se lo habrá dicho al fiscal, y yo lo ayudé en el año 2014, o sea ocho años después de haber sido ministro, en cómo vender los bonos para financiar ese proyecto.



La ciudadanía no cree que usted no haya sabido de los negocios que su empresa Westfield hacía con Odebrecht…

Yo me enteré ahora de los contratos que se habían firmado por el señor Sepúlveda y él ha dicho lo mismo al fiscal, al ‘Mercurio’ y a ‘El Comercio’.



Al margen de que el señor Sepúlveda gerenciara y gestionara, usted era el dueño y luego aparece una transferencia a su cuenta del BCP desde Westfield. ¿Cómo se explica eso?

Yo soy el dueño del estudio y el estudio tiene ingresos, y obviamente me pagan un dividendo porque están usando mi estudio.



O sea, ¿usted recibió ese dividendo?

Los 380 mil, sí, claro que sí.



¿Susana de la Puente le informó que había recibido 300 mil para su campaña de acuerdo a lo que dijo Barata?

No, no.



Algo que le suena raro a la población es que usted haya transferido 600 mil dólares a su chofer, ¿por qué?

¡Eso es mentira! Mi chofer ha trabajado conmigo hace veinte años y yo le he pagado un sueldo cada mes.



¿Cuánto le pagaba?

Bueno, no recuerdo, pero dos, tres, cuatro mil soles, dependiendo del año. Él, además, se encargaba de controlar a los otros empleados y de las compras. Entonces, 600 mil dólares es una mentira, es una exageración. Si se ha pagado a través del señor Bernaola a la farmacia, al supermercado, etc.



Estas acusaciones de negociados, de favorecimientos a empresas, no serían motivo suficiente para vacarlo. Dígale al país ¿por qué no?

Porque nada tiene que ver con los motivos de la vacancia, nada. Estas son acusaciones falsas de cosas que ocurrieron mucho antes y yo cuando fui ministro de Economía y después premier me recusé de cualquier transacción con el Estado. Los contratos del señor Sepúlveda a través de Westfield son con una empresa privada en el sur, Kallpa, Rutas de Lima, lo que sea. No son contratos con el Estado, eso hay que tenerlo bien clarito.



(Oscar Torres)