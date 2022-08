La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cuatro presuntos integrantes de “Los chamos del gota a gota”, banda criminal dedicada a prestar dinero para luego extorsionar a sus víctimas cobrándoles fuertes intereses.

“Vos sabes que yo no soy del banco, vos sabes que yo no te voy a cobrar de la manera en la que te cobra el banco, vos sabes que me tienes que pagar la platita mami. Ya sé dónde viven tus hijos, sé que te mudaste, sé que estás viviendo por Zarumilla, en puente Control. Yo te tengo ubicada”, se oye decir al extorsionador en un audio difundido por América Noticias.

De acuerdo a la PNP, los sujetos compraban la deuda de terceras personas y les cobraban montos superiores a los que tenían que pagar. “De una deuda de S/400 ellos querían cobrarla a S/2.500. La víctima en un primer momento era renuente a cancelar porque lógicamente no correspondía a lo que debía”.

Prestaban dinero para luego extorsionar a sus víctimas

La última víctima de esta organización criminal fue una madre de familia que le solicitó el préstamo a una mujer, sin embargo, fueron los hampones quienes se encargaron de hacerle el cobro respectivo y amenazarla con matar a sus hijos si no cumplía con los plazos correspondientes.

“Uno de ellos ha ido a mi casa a mi hijo mayor a amenazarle con un arma que si no pagaba iban a cobrar la vida de mis hijos y mía”, señaló. “Cualquier cosa que le pase a mis hijos ella es la responsable porque ella les ha enseñado a todos ellos mi casa. Yo me presté de ella los S/1000. Yo ni siquiera lo conocía a ellos (los extorsionadores”, indicó la agraviada.

Tras su denuncia, la Policía capturó en San Martín de Porres a Jonny Miguel Chivico Arzola, Gabriel Jesús Kina, Gianfranco Gabriel Rodríguez y César Augusto Arizmendis Martínez.

