Un total de cinco mil agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) serán desplegados en diferentes puntos del centro histórico de Lima a fin de garantizar la seguridad de vecinos, comerciantes y público en general que se han visto afectados por actos vandálicos registrados en las últimas horas.

“Nosotros tenemos 5 mil efectivos que estamos resguardando el Centro Histórico con los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo en Palacio de Gobierno, el Poder Legislativo en el Congreso y el Poder Judicial”, indicó el general PNP Víctor Zanabria Angulo, jefe de la región Policial Lima, en declaraciones a la prensa.

“En la plaza San Martín 1.500 efectivos se van a hacer cargo por turnos”, añadió. Asimismo, precisó que en la capital un total de 32 agentes PNP resultaron heridos durante los enfrentamientos, incluido también el general Lozada, jefe de la región policial Lima, que sufrió una fractura en la pierna.

Policía brinda balance de heridos y detenidos durante protestas en Lima. Foto: Britanie Arroyo/GEC

Detenidos

En otro momento, el general PNP Víctor Zanabria precisó que durante las protestas se detuvieron a 11 personas. “Tres de ellos son los que directamente han atentado contra el vehículo de Exitosa. Ha sido un trabajo muy coordinado con las cámaras de la Municipalidad de Lima que nos ha permitido el seguimiento, hemos intervenido individualmente a cada uno de ellos y están plenamente identificados por el conductor del vehículo”.

Uso de armas no letales

Asimismo, anunció que la Policía ahora utilizará perdigones de goma para dispersar a los manifestantes. “Las bombas lacrimógenas no son letales. Nosotros ayer hemos hecho la verificación de los equipos que estamos utilizando tanto por la Defensoría del Pueblo como el Ministerio Público no hemos utilizado escopetas de perdigones, hemos utilizado el material no letal. El proyectil de gas no tiene puntería”, aseveró.

Añadió que en las redes sociales hay muchos elementos disociadores que confunden a la población brindando información falsa “como que hay muertos en Lima, hay gente que está siendo torturada, lo cual es totalmente falso”.

Policía brinda balance de heridos y detenidos durante protestas en Lima. Foto: Britanie Arroyo/GEC

