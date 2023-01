A pesar de las violentas manifestaciones en el Centro de Lima, valientes comerciantes ambulantes no se ‘chupan’ y se la juegan día a día con tal de vender sus productos para mantener a sus familias.

Una de ellos es doña Luisa, una señora de la tercera edad que ofrece desde marcianos de fruta hasta gaseosas, galletas y otros.

Los vendedores de caramelos tampoco descansan, igual que los lustrabotas. “Tenemos que seguir trabajando porque sino de qué se come. Los que marchan no me van a dar para mantener a mi familia. Cada día que se puede trabajar, hay que dar gracias a Dios” , señaló Pablo.

Como no podía ser de otra manera, los heladeros también aprovechan el fuerte calor. “La gente siempre compra su heladito cuando quema el Sol, solo hay que tener cuidado con esa gente mala que le gusta destruir y robar. Mejor es alejarse”, contó Luis.

HIJOS ESTUDIANTES

“Hice seco a la norteña, ají de gallina, estofado. A 5 soles vendemos el plato (...) Yo pago cuarto y tengo tres hijos que estan estudiando. Tenemos que salir a la guerra todos los días. Hay que agradecer a Dios que acá están dando un campito para poder trabajar”, sostuvo una señora que tenía sus comidas en coolers.

El ‘Chavo del Ocho peruano’, interpretado por José Espinoza, camina por las calles con su parlante en medio de las marchas, buscando hacer reír. “Hago esto para robarle una sonrisa a todos los que están en la manifestación. Tenemos que recursearnos, la situación está cada vez peor” , dijo.

El Chavo ambulante

MENÚ BARATITO

En medio de las protestas no faltan los vendedores ambulantes del popular ‘mostrito’, combinación de arroz chaufa y pollo frito, a 8 soles. “Tenemos que vender porque necesitamos”, dijo una señora. Los comerciantes de gaseosas, refrescos y chicha de jora también ‘rayan’.

“No tengo otro trabajo, no tengo estudios, con esto trabajo y educo a mis hijas” , dijo una mujer ayacuchana.

