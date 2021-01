SE SALVÓ DE LA MUERTE. Un vecino de Pueblo Libre contó que sufrió de un terrible atraco esta semana, mientras paseba a su perro por el frontis de su condominio. Según contó a América Noticias, uno de los delincuentes le apuntó por la espalda y jaló el gatillo, pero la bala no salió.

“Me llaman por teléfono, saco el celular y veo que se acerca una camioneta de lunas polarizadas, bajan dos hombres simulando la acción de sacar una pistola. Yo al principio pensé que era la seguridad de alguien pero después me empezaron a apuntar, me decían ‘cállate, no te muevas’”, narró la víctima.

Asimismo, indicó que tuvo una mala reacción pues lo primero que hizo, presa del pánico, fue lanzar su teléfono al interior del condominio, para evitar que los delincuentes le roben. “Lancé mi celular tratando de que ingrese al edificio pero no entró y gracias a Dios porque si hubiera entrado me hubieran metido un balazo”, dijo conmocionado.

Según su testimonio, cuando acudió a la comisaría a poner la denuncia, los policías visualizaron el video de las cámaras de seguridad y le indicaron que tuvo mucha suerte, ya que se ve que uno de los asaltantes le apunta por la espalda. “El ladrón ha jalado el gatillo pero no ha salido la bala. Yo en ese momento pensé que era como una segunda oportunidad porque me han podido matar”, contó.

En ese sentido, aseguró que los efectivos le dijeron que o el arma era falsa o efectivamente se trabó. “Les recomiendo que no lancen el celular, entréguénlo”, aconsejó a otras víctimas de robo.