El microempresario Florián Julca, dedicado a la confección de artículos para el cabello en Puente Piedra, denuncia que es víctima de extorsionadores, a quienes les pagó S/2000 -de los S/7000 que pedían- para terminar con las amenazas; sin embargo, estas aún continúan.

“Metieron un sobre por debajo de mi casa y desde ahí empezó todo. Me contacté para arreglar, querían plata, S/7000”, reveló Florián a América Noticias. Fue en su desesperación que optó por darle a los extorsionadores el monto de S/2000; sin embargo, los sujetos no quedaron satisfechos con el dinero recibido.

“Me dijeron que ya no iban a molestar, que esté tranquilo. Pero esta semana comenzaron a molestar otra vez. Ahora me dicen que sí tengo plata, que pagué muy poco. Incluso, están amenazando a mi hermano”, indicó el agraviado.

Puente Piedra: Empresario denuncia extorsión

Florián sostiene que actualmente está endeudado, pues -antes del inicio de la pandemia del COVID-19- sacó un préstamo bancario para su pequeño negocio.

“(Me dedico) a la confección de colets para el cabello, es un pequeño negocio, un pequeño taller. Y de eso se están agarrando (los extorsionadores). Lo tengo hace dos años (el taller). Me saqué un préstamo y empezó la pandemia, no he podido pagar y estoy endeudado”, aseveró.

Indicó que ya asentó la denuncia correspondiente. “Ya todo está en proceso, pero lo que pido son garantías. Sé que son personas de acá. Nos conocen y ven nuestros movimientos”, señaló Florián Julca.