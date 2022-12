Conocida artísticamente como ‘Nattzirah’, Melina Soto García (35) es bailarina de danzas árabes desde hace más de 15 años. Y aunque sus primeros pasos fueron en una escuela de ballet y danza contemporánea, la magia de la cultura oriental la terminó atrapando.

Además de dominar innumerables pasos de ‘bellydance’ (baile oriental para shows artísticos), como los clásicos movimientos de vientre y acrobacias con el velo y sable, Melina es muy talentosa tocando darbuka (instrumento musical oriental parecido al tambor o cajón peruano). Y su gran sueño es formar una orquesta o ensamble de música oriental en Perú.

Melina, ¿qué significa ‘Nattzirah’?

‘Estrella elegida’ y mi ballet se llama ‘Al Nüjum’, que significa ‘constelación de estrellas’. Aquí todas somos estrellas y brillamos juntas.

¿Cómo así llegas a la danza oriental?

Desde chiquita yo siempre fui muy bailarina y sabía que iba a dedicarme al arte. Primero empecé bailando ballet hasta que de casualidad vi una clase de danza árabe y me enamoré. Estudié unos meses aquí y luego me fui a Argentina a perfeccionarlo como una carrera profesional.

Sus alumnas no solo aprenden el bello arte del bellydance sino se empoderan como mujer. Foto: Julio Reaño.

Dicen que no es solo un baile, sino una cultura...

Exactamente. Por eso me fui a Argentina. Para aprender la danza, tienes que saber los orígenes, el contexto, el significado de las canciones. Hay muchas canciones de alabanza (religiosas) que aquí las bailan en eventos... y eso no está bien. Hay que respetar la cultura.

¿Es muy difícil aprender a bailarla?

Para nada. Cualquier persona, hombre y mujer, puede aprender esta danza y a vibrar las caderas. Solo es cuestión de decisión. La danza árabe saca lo mejor de ti y no sabes cómo te ayuda a vencer la timidez y los diversos complejos que uno tiene. Aquí todas bailan, altas, bajitas, rubias, gorditas, flacas, todas.

Su sueño es formar una orquesta ensamble de música oriental en el país. Foto: Julio Reaño.

¿Qué músculos o huesos son claves en los movimientos de esta danza?

La pelvis, las caderas, los hombros, pero en realidad trabaja todo el cuerpo. La respiración también es importante. Y usamos accesorios que adornan el baile, como el velo, el candelabro, el sable, etc.

¿Ese sable tiene filo?

En la danza tradicional sí tenía filo porque las mujeres lo cogían de los soldados que llegaban de las guerras, pero ahora ya no. Los que se usan en el ‘bellydance’ no tienen filo.

Se dejó conquistar por la magia del sonido de la darbuka y ahora es experta con el instrumento oriental. Foto: Julio Reaño.

¿Es cierto que también eres trome tocando darbuka?

Me defiendo, ja, ja, ja. La melodía de la darbuka es mágica, te atrapa y ya no la sueltas. Para que puedan asociarlo a algo peruano, es parecido al tambor o al cajón. No hay nada más lindo que bailar con la música en vivo, por eso mi sueño pendiente es conformar una orquesta (o ensamble) de música oriental.

¿Qué le dirías a las mujeres que quieren aprender a bailar danza árabe?

La música y las danzas orientales sacarán ese lado suyo que sigue reprimido y verán la vida con otros ojos.

Pueden encontrar su escuela de danzas árabes en: @nattzirahbellydance_oficial

