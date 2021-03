LA PASIÓN DE CRISTO. Rafael López Aliaga fue entrevistado esta mañana por el periodista Nicolas Lúcar en la radio Exitosa. El candidato a la presidencia de Renovación Popular habló de sus practicas religiosas y dijo sentirse orgulloso de pertenecer a la institución de la Iglesia Católica, Opus Dei.

Entre las declaraciones que hizo, el candidato del partido político de derecha también reconoció que se autolesiona hace 40 años para unirse a la pasión de Cristo. Rafael López Aliaga indicó que utiliza un cilicio para llevar a cabo esta práctica.

“No te lo voy a negar, pero es una práctica de unión, de amor a la pasión de Cristo. Cristo sufrió tanto que usar un cilicio no es doloroso. En mi caso ya tengo hasta callos, ya te imaginarás, 40 años... es una pequeña mortificación por Dios y por los hombres”, indicó.

AUTOLESIÓN COMO OFRENDA A DIOS

El sacerdote Michael Barrett, integrante del Opus Dei, menciona que la autolesión con cilio es usada por los miembros célibes de la institución. En una entrevista a Cuarto Poder, Rafael López Aliaga indicó que pertenece a esta agrupación desde los 19 años, edad desde que mantiene su promesa de celibato. Es por esta razón que recurre a esta práctica.

El cilicio es una cadena de metal ligero, con puntas, que se lleva alrededor del muslo. Este material es incómodo de llevar, como lo reconoció el candidato, quien precisó que tiene callos en esa zona debido a la perseverancia con que realiza este acto.

La autolesión con cilicio no es una práctica exclusiva de los miembros del Opus Dei, existe desde hace mucho tiempo en la Iglesia Católica. San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola y Santa Teresita de Lisieux lo han empleado. Se trata de una penitencia corporal al igual que el ayuno y la abstinencia de la carne, aún realizadas por los católicos en días de Cuaresma.

LA PASIÓN DE CRISTO

Los miembros del Opus Dei consideran que esta penitencia corporal los ayuda a redimirse del pecado, a resistir la tendencia natural a la comodidad personal y a acercarse a los sufrimientos que Jesucristo voluntariamente aceptó, así se lee en su página web oficial.

En palabras de Rafael López Aliaga: “Cristo sufrió tanto que usar un cilicio no es doloroso. En mi caso ya tengo hasta callos, ya te imaginarás, 40 años... es una pequeña mortificación por Dios y por los hombres”.

En la entrevista, Rafael López Aliaga también menciona que recurre a hablar con la Virgen María cuando ve un “mujeron”. “Si veo a un mujerón, le digo a la virgen María, tú eres más bonita que esa chica. Estoy tan enamorado de la virgen María que me llena de paz, alegría y fortaleza”, aseguró.

Rafael López Aliaga no cuestiona estas prácticas y se siente feliz de pertenecer al Opus Dei. “Yo soy del Opus Dei, no tengo ningún caso de pedofilia en mi institución. Soy del Opus Dei a mucha honra, con mucho orgullo, estoy muy feliz, tengo un plan de vida que practico, que leo todos los días para trabajar durísimo dentro de mi vocación. Tengo mi comunión diaria, mi rato de oración, mi rosario todos los días, es mi vida, lo hago, lo practico y lo peleo, porque a veces no te dan ganas”, dijo el político en entrevista con Nicolás Lucar para Exitosa.

