El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que al inicio de su gestión no ha despedido a ningún trabajador, sino que se decidió no renovar a empleados que se encontraban bajo régimen CAS (contratación administrativa de servicios) ni a los que tenían contratos vencidos.

“Aquí no se ha despedido a nadie, aquí tenemos régimen CAS que no se ha renovado, y teníamos un montón de gente, inclusive gente que no existía. Entonces tenemos menos gente porque no se ha renovado contratos a terceros y no se ha renovado contrato a CAS”, indicó.

El pasado 2 de enero, la Municipalidad de Lima informó que reducirá el número de trabajadores de dicha institución, principalmente de aquellos que se encuentran bajo régimen CAS y con contrato (locadores). Además, la MML denunció que en el periodo 2018-2022 se registró un “incremento sustancial del gasto de personal y de locadores” pasando de S/ 283 millones a S/ 439 millones en pago de salarios.

“El dilema moral es el siguiente: ¿a quiénes atendemos con estos 400 millones de soles robados a la Municipalidad de Lima, o a los hermanos de los cerros o a supuestos trabajadores que no vienen (a laborar)?”, dijo este miércoles el alcalde López Aliaga en referencia al supuesto pagos de “trabajadores fantasmas” durante la gestión anterior.

Al concluir su discurso, el alcalde rindió homenaje al exburgomaestre Luis Castañeda Lossio, con quien laboró años atrás en el municipio. “Un aplauso para Lucho Castañeda. Lucito, hasta el cielo”, dijo.