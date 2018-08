Reclama hoy tu cartilla del Gato de la fortuna de Trome

Llegó el día. Hoy, con la compra de tu ‘diario papá’, reclama tu cartilla de la nueva y más regalona promoción, ‘El Gato de la Fortuna’, que repartirá nada menos que ¡¡2 mil premios en efectivo de hasta 10 mil soles!! Así como lo lees.



Si quieres, puedes comprar todos los ejemplares que desees, pues no hay límites para participar.



Desde este martes 28 comenzaremos a publicar los cupones, que

saldrán hasta el martes 11 de setiembre. No te los pierdas ni un solo día, pues con ellos debes llenar una de las seis columnas, de cinco casilleros, de tu cartilla.



Si lo haces, de forma automática ganarás el monto que aparece anotado en la parte superior. Para cobrar, deberás llamar al Aló Trome 311-6399, donde te dirán qué debes hacer.



MÁS REGALOS



Y si no tienes mucha suerte y te quedas sin premio, no te pongas triste porque podrás participar en el sorteo de 4 televisores LED Smart de 55 pulgadas, 4 refrigeradoras y 4 minicomponentes.



Solo tendrás que anotar tus datos personales en la parte posterior de tu cartilla y depositarla en los lugares autorizados.





LO QUE PUEDES GANAR



- 3 premios de 10 mil soles

- 2 premios de 5 mil soles

- 4 premios de mil soles

- 8 premios de 500 soles

- 12 premios de 200 soles

- 1971 premios de 100 soles