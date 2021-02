Todos tenemos focos en la casa e independientemente de los voltios que consuman, con los meses dejarán de funcionar. Especialistas de Philips Perú aconsejan renovarlos cada cierto tiempo para evitar un consumo innecesario de energía.

“Todo foco led, fluorescente, halógeno e incandescente es mejor que sea de una marca conocida; tendrá una mayor vida útil, que una de procedencia rara, que durará menos tiempo”, advierten los expertos, que brindan las siguientes recomendaciones:

Un foco de una marca conocida dura en promedio 10 mil horas. Si lo usamos con una frecuencia de 10 horas diarias, deberíamos cambiarlo en no menos de 2 años y medio. Podemos calcularlo con la siguiente fórmula: Vida útil = 10,000 H/número de horas/365 días. Si se oscurece o negrea una parte de la bombilla evidencia que el filamento o resistencia está haciendo un falso contacto. Cuando encendemos el interruptor y el foco suele prenderse y apagarse repentinamente, hablamos de una caída en la tensión de la corriente. Si la bombilla ‘parpadea’ mientras está encendida, indica una disminución en la energía o un problema interno del foco.

Sabías que

El cuerpo humano es buen conductor de energía. Si vas a cambiar de foco y este queda en el techo o una parte que no puedes alcanzar, no uses una silla o escalera de metal para pararte sobre ella; opta por una de plástico o madera. También corta el suministro de electricidad.