Ricardo Gareca es el hombre que sabe unir al Perú, incluso en un contexto tan difícil como el actual. El fútbol peruano, los hinchas y el país le agradecen y piden que siga acá.

“Gareca, te queremos, Pensá”, dijo su ‘doble’ peruano, Jaime Willis , quien también sufrió y como muchos lloró la eliminación al Mundial de Qatar.

“Aquí se le quiere siempre. Incluso luego del partido, la gente lloraba y aún sabiendo que no soy él, me abrazaban y tomaban foto diciendo ‘No te vayas, Gareca’, ‘Profe, buena vibra’. Ese cariño y respaldo de la gente, en realidad es para él” dijo a Trome.

Hombre de principios y valores

Willis remarcó que Gareca es hombre de principios y valores. “Seguro tendrá propuestas de trabajo, pero su decisión no va por dinero. Debe tomar un descanso para analizar. ‘Pensá, Gareca, pensá’. Acordate que sigue siendo el ‘Año del Tigre’, ¿Viste? Esto no se puede quedar ahí. Luchaste tanto y hay logros valiosísimos. Apunta ahora a la Copa América, esa tiene que ser tuya ”, dijo el Gareca peruano.

En las calles la gente abraza al 'doble' de Gareca y expresa el cariño que quisieran dar al 'Tigre'. (Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Allengino Quintana y Britanie Arroyo / Trome)

‘Gracias, Gareca’

Adán (Cuevita, el imitador), quien representó el inolvidable abrazo de Gareca con Christian Cueva, le expresó: “A Gareca agradecerle y pedirle que no se vaya. Todo el país le agradece el cambio profesional para bien que trajo desde que llegó en el 2015 . Un Mundial, una final de Copa América y tantas alegrías”.

Rubén, el ‘Gladiador cholo’, remarcó: “ Gareca es importante para el Perú no solo en lo futbolístico sino por la unidad que transmite en la gente y nos enseñó a creer en la selección y que trabajando podemos lograr mucho. Había crecido sin ver a mi país en un Mundial. Solo sabía que fue cuando nací (1982). Pero él nos llevó al Mundial de Rusia 2018, y no olvidemos que creyó en Gianluca Lapadula, aunque al inicio muchos no, y miren lo que nos hizo descubrir ”. (Isabel Medina)

Fieles hinchas de la selección agradecen a Ricardo Gareca y le piden 'que no se vaya'. (Cort. Hinchas - Trome)

Sepa que:

*Los hinchas fueron anoche a recibir a la selección.

*La confianza en ‘El Tigre’ Gareca va más allá de partidos y Mundial. Es reconocido como personaje positivo, destacan varias encuestas.

*Willis añadió que sería capaz de salir en marcha pidiendo ‘Gareca, no te vayas’.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Qatar: Cebiche, anticuchos, pisco sour… en la capital del Mundial. Brillan restaurantes peruanos La Mar de Gastón Acurio y Coya

Joven ingeniero de la UNI logra el primer puesto de maestría en prestigiosa universidad del Reino Unido

¿Por qué alta Inflación y dólar en sube y baja? ¿El Congreso ayuda si aprueba nuevo retiro AFP? Jorge González Izquierdo responde

Conoce a #GuardianesDelAgua y ayuda al retorno seguro a clases de miles de niños y adolescentes en zonas rurales del Perú

Estrellas de Netflix en Machu Picchu: Momentos del viaje de los actores de Pasión de Gavilanes y Sin senos sí hay paraíso

Japonés encantado con Machu Picchu promociona a nuestra joya inca y al Perú como embajador voluntario de turismo

¡Vamos, Perú! Seamos hinchas… también de sangre. Campaña de donación de sangre para niños con leucemia y otros tipos de cáncer