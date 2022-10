La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha denunciado constitucionalmente a Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal. El Congreso tiene el caso en sus manos. Por tal motivo, Trome conversó con el congresista no agrupado Roberto Chiabra, quien habla claro y directo.

Congresista Chiabra, ¿hay tantos ‘Niños’ en el Congreso que no se puede vacar al presidente Castillo?

La tercera moción de vacancia que se va a presentar por incapacidad moral permanente nos va a demostrar cuantos ‘Niños’ hay en el Congreso.

Carlos Anderson dijo que había alrededor de 44 ‘Niños’ en el Parlamento, ¿es cierto?

Vladimir Cerrón le dijo al presidente ‘consíguete los votos cautivos que impidan tu vacancia’ y eran 44. Yo creo que hay más de 44.

También se está planteando la figura de la suspensión del cargo del presidente con alrededor de 66 votos, ¿lo ve posible?

Yo veo un camino más directo, la vacancia por permanente incapacidad moral que la tiene el Congreso o el Ejecutivo con un adelanto de elecciones generales.

El congresista de la República, Roberto Chiabra, conversa con Trome sobre la coyuntura política de nuestro país.

CALLEJÓN SIN SALIDA

Todo parece indicar que estamos en un callejón sin salida. ¿Cree que esto se va a poner peor?

Fíjese, el presidente tiene que darse cuenta de que él es el responsable y es la solución. Él debe ir donde la fiscal de la Nación y declarar, no como ha hecho hasta ahora, guardar silencio, lo que le hace un daño a él y al país.

La fiscal Patricia Benavides está siendo atacada por los defensores del gobierno, ¿qué opina de su labor?

Es decir que cuando uno cumple su tarea hay que criticarla y hay que desprestigiarla. Yo creo que los peruanos debemos agradecer que hay algo que está funcionando hoy día, que es la Fiscalía de la Nación.

A propósito, Aníbal Torres sostiene que desde el primer día la ‘derecha golpista’ busca vacar a Castillo por ser un maestro rural. ¿Es así?

Ya el recurso de la victimización dejó de tener efecto. Un gobierno que es incompetente, demostrado con 73 ministros en un año y con serias sospechas de corrupción, ¿a quién le echas la culpa?

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Según la tesis fiscal, Castillo lideraría una organización criminal desde Palacio. ¿Qué significa eso?

¿Qué significa? Que él está involucrando a su familia, están sus secretarios generales, están sus ministros y está el ‘gabinete en la sombra’. ¿Quién habló de ‘gabinete en la sombra’? La ex primera ministra Vásquez, no fue un invento ni de la prensa ni de la oposición.

Se están haciendo públicas evidencias de graves hechos de corrupción y por menos se vacó a otros presidentes. ¿Qué está pasando ahora?

Lo que está pasando y debe suceder es el cambio de opinión de los congresistas que se oponen a la vacancia. Una cosa es avalar que el presidente puede mejorar en su incompetencia nombrando un mejor gabinete y otra cosa es apañar a la corrupción.

Roberto Chiabra León no cree que las Fuerzas Armadas se presten para hacer algo inconstitucional. (Lenin Tadeo @gec)

MINISTROS FUGADOS

Hemos llegado al punto en que los ministros se fugan, los testigos desaparecen, los matan en el Reniec, se apagan las cámaras. ¿De qué estamos hablando?

Del resultado de lo que ha venido haciendo este gobierno en un inicio, degradar las instituciones, entre ellas la Policía Nacional, lamentablemente.

Se siente un hartazgo de la población hacia toda la clase política, ¿cómo lo ve usted?

Es la falta de partidos políticos que no se están preocupando por formar nuevos cuadros. Estamos pagando las consecuencias de la falta de partidos políticos bien organizados.

Incluso, algunos analistas dicen que se está ‘normalizando la corrupción’, por eso la gente no se indigna con lo que está pasando. ¿Está de acuerdo?

Con esta Fiscal de la Nación los corruptos deben poner las barbas en remojo, por eso no se le puede criticar que haga su tarea.

¿Cómo salimos de esta crisis?

Hay dos formas: nos vamos todos y empezamos de nuevo, que fue lo que dije yo hace tiempo, se va el presidente y nos vamos todos. ¿Qué cosa es lo que más le conviene al Perú? ¿Qué el presidente siga o el presidente se vaya?

FUERZAS ARMADAS

Se está denunciando que el gobierno busca controlar políticamente a las Fuerzas Armadas. Usted ha sido comandante general del Ejército, ¿lo están logrando?

Yo creo que por ahí se equivoca. Las Fuerzas Armadas son conscientes de que responden a la institucionalidad, son del Estado y no del gobierno de turno. Que no se fíe de las Fuerzas Armadas para hacer algo inconstitucional, porque por ahí no va.

ANTAURO HUMALA

¿Cree que Antauro Humala fue liberado con el objetivo político de mover masas en el sur del país y enfrentar aún más a los peruanos?

Él mismo ha señalado que no cumplió las tareas que permitían reducirle la pena, que lo diga el ministro de Justicia.

¿Qué le diría a Antauro si lo ve cara a cara?

Que no se ha arrepentido de todo lo que hizo. Yo creo que por ahí significa que no han tenido efecto sus 17 años de detención.

La situación económica cada vez se pone más complicada para la población. No hay inversión privada y no se está generando empleo. ¿Cuál es su análisis?

Cuando a las amas de casa, como ahora, les comience a fallar lo que tienen para darle de alimentar a sus hijos, se terminó la revolución y este gobierno. Las papas, se ha triplicado el precio, y el arroz también. ¡Vamos!, las amas de casa son las que van a tener junto con la fiscal de la Nación la respuesta a todos estos problemas.

Chiabra León también lamentó el alza de los precios de productos como la papa y el arroz. (Lenin Tadeo @gec)

Si en caso el gobierno pretende cerrar el Congreso, ¿cree que las Fuerzas Armadas lo avalarían?

El Congreso no lo va a cerrar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de eso debe estar seguro el presidente, por eso es que no lo hace.

¿Qué es lo peor que ha visto en todos estos meses de gobierno?

Una degradación total de las instituciones, un copamiento de los puestos de confianza con gente con procesos, con gente de baja calidad, que es lo que está ocasionando esta crisis integral que estamos sufriendo.

A estas alturas del partido, ¿cómo calificaría al presidente Castillo?

Es un fraude total, él y su gobierno son un fraude total con una incompetencia reconocida y certificada, y con problemas de corrupción que pronto van a certificar su salida.

Gracias congresista Chiabra...

Con paz y unidad sacamos adelante a nuestro país. De peores hemos salido. ¡Vamos peruanos, juntémonos para salir de esta también!

