Rodolfo Pérez, candidato número dos al Congreso por Lima del Partido Morado, aseguró, en una entrevista para Trome, que su organización política pasará la valla electoral y que su líder, Julio Guzmán, pasará a la segunda vuelta electoral pese a que las encuestas indican que tiene 1% de respaldo.

Asimismo, señaló que el Partido Morado tiene el objetivo de devolver la honestidad al Parlamento y confía en que sacarán muchos legisladores de su agrupación serán elegidos.

¿Por qué cree que la candidatura de Julio Guzmán le va tan mal en las encuestas?

Puede ser por distintas cuestiones, pero considero que la población no está entusiasmada, ninguna candidatura supera el 15% de aceptación en las encuestas, todos están apretados y nosotros confiamos que en estas dos semanas el panorama mejore.

Los debates serán importantes, más aún teniendo un 40% de indecisos...

Así es, los debates serán prioridades. El partido morado es un equipo. Confío en que la ciudadanía, en los próximos días, tomará la mejor decisión para el país.

Está el peligro de no pasar la valla electoral...

Yo creo que la ultima vez que se encontró la población fue en noviembre, en las marchas contra los golpistas, y en esas marchas hubo pocos partidos que apoyaron, uno de ellos fue el Partido Morado, estoy seguro que el 11 de abril se acordarán de eso, porque somos democráticos, porque pensamos y ponemos en el país. Tengo mucha confianza que pasaremos la valla electoral sin problemas, y además, pasaremos a la segunda vuelta.

Entonces, para usted, Guzmán estará en segunda vuelta...

Tenemos la confianza que sí. Él (Guzmán) no ha tirado la toalla. En los próximos días los debates van a definir el escenario electoral. En el partido confiamos en la capacidad de Julio. Hay mucha indecisión producto de la pandemia y la crisis económica, mucha gente no está preocupada por las elecciones, sino por conseguir trabajo. Recién faltando un día la gente definirá su voto o en la misma cola antes de votar. Nada está dicho.

En lo personal, ¿Porqué postular al Congreso, una institución tan desprestigiada por el pueblo?

Quiero hacer un cambio radical, quiero hacer algo por mi país, quiero representar a los ciudadanos, quiero llevar propuestas concretas para que el Congreso sea una institución que esté al servicio de la gente y nos llene de orgullo. El Legislativo puede ser una mejor institución, un espacio de servicio a la ciudadanía, porque es el espacio de representación por excelencia.

Muchos lectores de Trome se preguntarán, ¿Cuál es tu experiencia?, ¿Tienes experiencia en la política?

Yo soy fundador del Partido Morado, tengo 36 años, he trabajado como asesor de la bancada morada, y ahí percibí lo que está mal el Congreso, tengo experiencia y quiero que haya un Congreso que no tenga esa frase ‘otorongo no coma otorongo’. Haré una reforma en el Parlamento.

¿Cuáles son tus principales propuestas?

Ofrezco a la ciudadanía tener un Congreso sin corrupción, que hace mejores leyes, más eficiente, quiero generar una reforma judicial, estableciendo que la productividad de los jueces y fiscales sea medida por la Junta Nacional de Justicia para que sepamos qué jueces y fiscales están luchando contra la delincuencia. Hay que recordar que la corrupción nos deja sin seguridad, sin educación y salud.

Un eventual gobierno morado, al mando de Guzmán, ¿en qué se diferenciará a la de Francisco Sagasti?

En muchas cosas y lo haremos mejor. La ciudadanía quiere hoy vacunación rápida y reactivación económica. Eso haremos y con rapidez. Hay un plan de Gobierno, el mejor de todos. Y se buscará generar trabajo y cuidar a la población en la pandemia. Esos dos puntos son claves e importantes. Traer más vacunas, tener más plantas de oxígeno y aumentar las camas UCI.

Cambiando de tema, ¿está a favor de la legalización de la marihuana?

No estoy a favor de la legalización de la marihuana pero sí respaldo de la implementación del cánnabis medicinal.

¿Y del matrimonio entre personas del mismo sexo?

Estoy a favor del matrimonio civil igualitario porque creemos que todas las personas tienen los mismos derechos civiles para poder formar una vida familia.