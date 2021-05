Rodrigo González se hizo viral en Twitter luego de contestar un tuit de Vladimir Cerrón, quien ironizó con la lucha anticorrupción propuesta por Keiko Fujimori en el último debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

“Keiko Fujimori no tiene una ‘pisca’ de moral para hablar de la lucha anticorrupción”, escribió el exgobernador regional de Junín, duramente criticado por sus denuncias, precisamente, de corrupción.

El popular Peluchín no se quedó callado y contestó el Twitter del líder de Perú Libre. “Se escribe ‘pizca’. Si quieres hacerte el cachoso primero aprende a escribir. Corrupto”, dijo el conductor de Amor y Fuego.

Rodrigo González critica a Valdimir Cerrón

EL ÚLTIMO DEBATE

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) estuvieron cara a cara en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tuvo como escenario el aula magna ‘Simón Bolívar’ de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA), en Arequipa. Todo empezó a las 7 de la noche con la intervención del candidato de Perú Libre y luego siguió la lideresa de Fuerza Popular.

Cada uno habló de sus propuestas en lo que respecta a educación, economía, salud, lucha contra la pandemia, lucha contra la corrupción, ciencia, entre otros.

Pedro Castillo sobre corrupción

Pedro Castillo aludió directamente a Keiko Fujimori, durante su intervención sobre la corrupción en el debate presidencial. “¿No les suena a ustedes que hablar de corrupción es sinónimo de Fujimorismo? ¿No les suena a ustedes que para hablar de corrupción tienes que tener una pizca de moral? La corrupción está enquistada en todos los estamentos del estado, hay corrupción por todos lados”, manifestó.

Keiko Fujimori sobre economía

Entre las principales propuestas económicas , Fujimori anunció que, de ser gobierno, elevará el sueldo mínimo. Además, entregará el 40% del canon minero a las familias en el ámbito de operación de la actividad extractiva. En cuanto a las medidas tributarias, prometió reducir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para reducir el precio del combustible. Además, planteó una serie de exoneraciones tributarias para varios sectores. En el caso del turismo, planteó tres años de cero impuestos para impulsar su reactivación. En el caso de los emprendedores y las micro y pequeñas empresas (mypes) propone dos años de tributación cero. No obstante, asegura que se ampliará la base tributaria.

Esterilizaciones forzadas

Castillo Terrones respondió luego que Fujimori le cuestionara por hablar solo de los “hombres” como sustento de las familias. “Me decían que soy machista y yo tengo a mi madre a quien quiero mucho, mi hija y mis hermanas. Me gustaría que mi contrincante (Keiko Fujimori) por primera vez en la historia pida perdón a las mujeres que fueron esterilizadas”, señaló.

“Yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre”, añadió, en alusión a las acusaciones de presuntas agresiones contra la madre de Keiko Fujimori, Susana Higuchi.

Cierre de importaciones

Durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Keiko Fujimori, aseguró que el posible cierre de las importaciones subirá el precio de productos de primera necesidad.

En esa línea, cuestionó a su contendor por Perú Libre, Pedro Castillo, respecto a esta propuesta señalando que afectará el “bolsillo” de la población. “Cuando estuvimos en Chota, su propuesta fue cerrar las importaciones. Les digo queridos amigos, si se cierran las importaciones, de manera inmediata el precio del trigo va a volar y el precio del pan, que ahora pagas en promedio 20 céntimos, va a pasar a costar S/1.60. Esto de manera inmediata. La propuesta del señor Castillo afectará directamente tu bolsillo”, afirmó.

A su turno, Pedro Castillo aclaró que su propuesta no es prohibir las importaciones, sino proteger al productor nacional.

“Los que sabemos trabajar tenemos que hablar con la verdad, no estamos hablando de que vamos a prohibir las importaciones, pero vamos a proteger al producto nacional. Hoy es el día de la papa y sin embargo se está trayendo papa de otros lugares […] ¿cómo es posible que la papa se pudra en los centros poblados y no se impulse el desarrollo de nuestros propios agricultores, nuestros propios emprendedores?”, cuestionó

Keiko sobre educación

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, prometió 50 mil nombramientos para los maestros y la compra de 6 millones de computadoras para que los escolares sigan con la educación virtual, además de fortalecer a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

En el cuarto bloque, denominado “Educación, ciencia e innovación”, del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló que la educación virtual del año pasado, debido a la pandemia del COVID-19, fue “un fracaso”. Fujimori Higuchi también calificó de “fundamental” que los contenidos en el sector educación sean también evaluados por los padres de familia. También se mostró a favor de la igualdad de género en la enseñanza “desde temprana edad”.

La lideresa de Fuerza Popular anunció que ampliará el programa Beca 18, creado durante el gobierno de Ollanta Humala, y que destinará 300 millones de soles adicionales para que los jóvenes tengan más posibilidades de estudiar, pero enfocándose en las zonas vulnerables.

Redes criminales

Los candidatos presidenciales por Perú Libre, Pedro Castillo, y por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se acusaron de integrar organizaciones criminales en su participación final del bloque de lucha contra la corrupción del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se llevó a cabo en Arequipa.

La primera acusación llegó de parte de Castillo quien calificó a su contendora como la “jefa de una red criminal” elegida por empresa brasileña Odebrecht y otros empresarios nacionales.

“Estamos al frente del Perú dos líderes, uno del magisterio, elegido por los maestros, aplaudido por el pueblo, por los padres de familia y los niños. Y otra jefa de una red criminal, elegida por Odebrecht, por la propia Confiep, su prensa, por Jorge Barata, Dionisio Romero, Vito Rodríguez, el grupo Gloria, y los que los siguen. Si empiezo ahora a hablar de la corrupción llegaría hasta el Bicentenario hablando todo este tema”, sostuvo.

Primer Bloque: Perú al Bicentenario

Pedro Castillo inicia su intervención en el debate presidencial diciendo: “Vengo con las manos limpias, soy un hombre de trabajo, un hombre de fe, un hombre de esperanza”. “Yo me he formado trabajando toda mi vida, yo sé lo que es rascar una olla para darle alimento a mis hijos, yo sé cómo es que tenemos que cautelar y cuidar lo que se suda”

Keiko Fujimori prosigue sosteniendo que “sueño con un Perú donde se distribuye riqueza y no pobreza. donde no se les confisque los ahorros a los trabajadores. donde se ayude a los más necesitados y no se les manipule. hoy vengo a proponer un cambio con esperanza un cambio hacia adelante”.

Segundo Bloque: Salud y manejo de la pandemia

Keiko anuncia aumento de sueldos al personal de salud, descartar las pruebas rápidas y usar 70 mil pruebas moleculares por día, políticas de rastreo a la población. “Hemos anunciado la construcción 1000 plantas de oxígeno”, agradeció a Sagasti por la compra de 60 millones de vacunas”.

“Vengo a dar propuestas para sacar adelante nuestro país en medio de esta crisis sanitaria y económica. Sueño con Perú donde preservemos la Paz y no Violencia”, resaltó la candidata de Fuerza Popular

“Nos comprometemos a un proceso de vacunación rápida, cerca a tu casa, para que todos los peruanos sean vacunados este año”, indicó Fujimori Higushi

Pedro Castillo: “El problema de la pandemia no solo es un problema sanitario, es un problema estructural. Acaso antes de la pandemia los hospitales no estaban colapsados”.

“Vacunaremos a todos los peruanos, y no vamos a permitir que ningún peruano mayor de 18 años se quede sin vacunar hasta antes de fin de año”, agregó

Pedro Castillo en el debate presidencial

Keiko Fujimori afirma que Vladimir Cerrón no terminó ninguna obra durante su gestión como gobernador de Junín. “Parece que el señor Pedro Castillo no sabe que el fujimorismo fue gobierno hace 30 años y terminó hace 20 años” y anuncia la construcción de tres centros oncológicos en el país”.

Pedro Castillo: “Creemos que es necesario implementar 1000 camas UCI más. Llamo al Perú a no dar más tregua a esta pandemia”. “El sistema nacional de salud esta precarizado. Cuando alguien se enfermaba antes de la pandemia tenía que hacer un trámite burocrático. Tenemos que universalizar el sistema de salud”

Keiko Fujimori: “Considero que es importante concluir los hospitales que quedaron inconclusos, que estaban a cargo, sobre todo, de gobiernos de izquierda”. Mientras que Castillo responde: “El problema de salud como servicio que está en esta Constitución esta desatendida. El problema de la salud es transversal que hay que dotar de presupuesto”.

Keiko Fujimori pregunta a Pedro Castillo cómo va a lograr vacunar a los peruanos, cómo piensa implementar su plan de vacunación, pero este la ignora y solo indica que “tiene respaldo internacional para la vacunación y que apostará por el desarrollo de la ciencia y tecnología”