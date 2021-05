POR: OSCAR TORRES

Según la última encuesta de Datum, estamos ante un empate técnico entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Por tal motivo, Trome conversó con la destacada periodista Rosana Cueva, quien marca la pauta con sus investigaciones periodísticas cada domingo a través de ‘Panorama’.

Rosana, ¿crees que esta segunda vuelta será una final de fotografía como dicen algunos analistas?

Va a ser un final de infarto y lo que está logrando es polarizarnos a absolutamente todos. O sea, esto es mucho más importante que cualquier partido de Perú en el Mundial, pero también doloroso por esa polarización.

De acuerdo a las principales encuestas, el profesor está estancado y Keiko viene subiendo. ¿Te parece esa una tendencia?

Ya es una tendencia, según las diversas encuestadoras. En el caso de Castillo está desnudándose y lo estamos viendo tal como es. Respecto a Keiko Fujimori está claro que le ha tocado un camino hacia arriba bastante difícil, pero todavía nos debe algunas explicaciones.

‘Político improvisado’

Pedro Castillo es un político atípico. ¿A qué crees que se deba que un gran sector de la población lo apoye?

Es un político improvisado en verdad. Él es una reacción. Él es la fiebre, pero no es la solución, no es el remedio.

Algunos críticos consideran que Pedro Castillo es apenas un ‘títere’ y el verdadero poder de Perú Libre lo tiene Vladimir Cerrón. ¿Lo crees así?

Completamente segura. El ideario, el partido, los congresistas, la fuerza de choque es de Vladimir Cerrón.

Por lo que has investigado, ¿cómo definirías a Cerrón?

Una persona sentenciada por corrupción confirmada, misógino (odia a las mujeres), soberbio, abusivo y violento. Y esto a través también de los casos de hostilización que hemos podido registrar ocurridos en Junín.

Para Rossana Cueva el programa que propone Castiilo es una copia fiel de lo que es Venezuela. (Foto; Allengino Quintana)

Federico Salazar dijo que el plan de gobierno de Perú Libre es la destrucción del Perú. ¿Opinas lo mismo?

El comunismo, ya está demostrado... El marxismo, leninismo y en este caso quieren agregar el mariateguismo también, en todas partes del mundo lo único que trae es miseria.

¿Alguna vez en tu carrera periodística has visto a un candidato que no dé entrevistas a los medios, ni vaya a los sets de televisión?

No, es la primera vez. Y cuando lo hace va al de algunos amigos. Solamente se deja entrevistar por personas cercanas, con las que tiene algún nivel de confianza y rehúye a los debates. No quiere dar la cara. No quiere rendir cuentas. Eso es sumamente peligroso.

Keiko Fujimori tiene una ‘mochila’ muy pesada, ¿crees que logrará captar el voto de los indecisos?

Tiene una mochila muy pesada, pero esta vez no es la de su padre, es su propia mochila que son de los cinco años recientes que todavía están en la memoria de muchos peruanos. Le está costando bastante trabajo. Hay una aceptación de culpa, pero todavía no tenemos claro el propósito de enmienda y que es: ‘Preséntame realmente de quiénes te vas a rodear ante un nuevo gobierno’.

¿Por qué hay gente que odia ferozmente a Keiko? ¿Se lo ha ganado?

Se lo ha ganado y a pulso. Los últimos cinco años han sido de una gran inestabilidad política a causa, precisamente, de su partido.

Retiro de AFP: ¿Qué falta para que los afiliados puedan acceder a los S/.17,600 de sus fondos?

¿Te parece una buena estrategia de ella reivindicar a su padre?

Sí, creo que esa es una buena estrategia pese a que del padre hay dos lados. Es como el blanco y el negro. El lado de la dictadura, de la persecución, de la corrupción que fue espantosa desde el Estado y también está el otro, de todas las obras que logró avanzar. Por ejemplo, replantear todo el sistema económico en el país que dio resultados. Yo sí pienso que se está tratando de aferrar a ese lado de recuerdos.

Mario Vargas Llosa

¿El apoyo de Mario Vargas Llosa le sumará votos a la candidata fujimorista?

La respalda, pero no es suficiente porque al final de cuentas a quienes tiene que convencer es a los peruanos, que somos la amplia mayoría y que hemos visto los últimos cinco años.

Castillo propone estatismo, no a las importaciones, ¿te parece que busca implantar un modelo chavista?

Completamente. Es copia fiel, calco de lo que es Venezuela, pero además del problema económico. Prohibir las importaciones para el ciudadano común significaría un aumento del precio del pan, del pollo, de una serie de precios. Además que muchas empresas ya podrían quebrar porque con esto se vendrían abajo también los TLC que hemos firmado con muchos países. Entonces la economía tendría un retroceso gigante…

¿Qué más?

Hay una pérdida de libertades que es lo más importante. La pérdida de libertad de información y demás. Cuando tú tengas que quejarte frente a un abuso, cuando no haya Defensoría del Pueblo, ni Tribunal Constitucional...

Periodista consideró que no es suficiente el apoyo de Vargas Llosa, Keiko debe convencer a los peruanos.(Fotos: Allengino Quintana)

Antauro Humala

Antauro Humala dice que va a defender el ‘proceso revolucionario’ de Castillo y quiere comandar las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinas?

Que es una contradicción grave de él porque una persona que dice que luchó contra Sendero Luminoso termine incorporándose o apoyando a un grupo en el que, yo no digo que Castillo sea terrorista, la cantidad de personas que hay alrededor del candidato con antecedentes, incluido un congresista electo, dice mucho de Antauro, de sus compromisos y convicciones.

Beto Ortiz ha dejado entrever que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no da garantías para un proceso limpio. ¿Tú ves la cancha pareja?

No veo corrupción, pero sí un mal manejo. No podría calificar esto como una gestión eficiente. Desde el inicio hemos podido ver en el momento que hubo las tachas y sacaron de carrera a algunos candidatos. Debemos reconocer que el mismo filtro, la misma vara no se ha aplicado, por ejemplo, en el caso de Martín Vizcarra. No se hizo una investigación acuciosa respecto al tema de Verónika Mendoza y ahora mismo cómo se les pudo haber pasado todos esos antecedentes respecto a algunos congresistas y al mismo Castillo. Entonces, razones para quejarnos tenemos, pero de ahí a que haya fraude hay una largo camino de distancia.

El domingo pasado entrevistaste a Keiko. ¿Crees que va a respetar todo lo que está prometiendo?

Confiemos que así sea. De lo que sí tengo la certeza es que cualquiera de los dos que salga va a estar sumamente fiscalizado.

¿Consideras que de llegar Perú Libre al poder expropiará los medios de comunicación?

Estoy segura que sí. Es todo un sistema, un conjunto de propuestas que no pueden ir desligadas una de la otra.

‘TERRUQUEO’

Pedro Castillo se queja de que lo ‘terruquean’, ¿tienes evidencias de vínculos de él o gente de su partido con Sendero Luminoso?

Los calificativos yo siempre los dejo para Twitter porque es ahí donde se maneja ese tipo de lenguaje, de violencia. Nosotros lo que presentamos son hechos y están debidamente respaldados por antecedentes judiciales y policiales. Y está clarísimo que personajes vinculados al Movadef, igual Sendero Luminoso, porque son exactamente lo mismo, sí están en el entorno suyo.

Con tu amplia experiencia periodística, ¿te atreves a vislumbrar qué va a pasar el 6 de junio?

El 6 de junio, insisto, va a ser un final de infarto. Yo sí creo que el nivel de incertidumbre en el que estamos viviendo estas semanas es realmente dañino. Incluso saliendo de una pandemia, tratando que nuestras defensas suban y con toda esta situación de incertidumbre creo que todos estamos más vulnerables que nunca. De una honda preocupación, incluso con los temas económicos que afectan absolutamente a todos, no solamente -como dice Pedro Castillo- a los ricos, sino a toda la población, incluidos todos nosotros que somos parte.

Gracias Rosana...

Muchas gracias a ti, Oscar.

TE PUEDE INTERESAR:

Excusas para no ser miembro de mesa podrán tramitarse hasta el 5 de junio

Keiko Fujimori: “Pedro Castillo no cumplió con su palabra y se corrió nuevamente”

Keiko Fujimori llega acompañada de su hija al supuesto debate con Pedro Castillo

Reniec vuelve a atender sábados en todas sus agencias a nivel nacional