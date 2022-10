La infraestructura educativa en el país es para llorar. No solo porque no se invierte en la mejora o refacción de los planteles, sino porque los gobiernos regionales o locales no tienen la capacidad ni el personas indicado para elaborar los expedientes técnicos. Ante ello, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), del Ministerio de Educación, lanzó una convocatoria que permite a los gobiernos regionales y locales solicitar asistencia para mejorar la calidad de los expedientes técnicos de sus proyectos de infraestructura educativa. Así, lograrán que se apruebe la construcción o mejorar de los colegios en los lugares más recónditos del Perú.

El procedimiento será ante el Sistema Descentralizado de Asistencia Técnica (Asitec), que es una herramienta que brinda a los gobiernos locales y regionales asistencia técnica de manera estandarizada, transparente y descentralizada, por parte de los especialistas del Pronied. De esta manera, sus expedientes técnicos son revisados detalladamente, a fin de mejorar la calidad de su contenido y evitar deficiencias durante la futura ejecución de las obras.

La convocatoria Asitec 2022-3 se iniciará el próximo 10 de octubre y finalizará 11 de noviembre de este año. Los usuarios deberán registrarse solamente desde la plataforma de Asitec, siguiendo las indicaciones establecidas en la Directiva de Asistencia Técnica. Una vez registrado el proyecto, se revisan los documentos según los criterios del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE).

Es importante subrayar que durante la Convocatoria 2022-2 de Asitec, el Pronied admitió 83 proyectos, de un total de 105, para la ejecución de 110 colegios en 17 regiones del país, valorizados en más de 800 millones de soles y que beneficiarán a 21 mil estudiantes.

Desde su inicio de operaciones en el año 2020, la plataforma Asitec ha brindado asistencia técnica a 108 proyectos de infraestructura educativa, que agrupa la futura ejecución de obras en 138 locales escolares, las cuales demandarían una inversión de S/1 505 248 852,31, para el beneficio de 28 158 estudiantes. Actualmente, el Pronied, brinda asistencia técnica y acompañamiento en la elaboración de expedientes técnicos a 674 proyectos de infraestructura educativa (814 colegios).

