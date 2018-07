Salvador Heresi y Cesar Hinostroza: Estos son los audios que hundieron al exministro de Justicia

Salvador Heresi renunció a su cargo como Ministro de Justicia, revelado un audio en el que mantiene una conversación con el juez César Hinostroza .



¿Pero cuál es el contenido del audio entre Salvador Heresi y César Hinostroza, que finalmente le costó el puesto al exministro? Aquí te traemos la transcripción de este audio, presentado por Panorama.

NUEVO AUDIO EXCLUSIVO: Juez Supremo César Hinostroza Pariachi, el amigo y consejero del actual Ministro de Justicia Salvador Heresi. pic.twitter.com/SKGzYEYRZN — Panorama (@PanoramaPTV) 13 de julio de 2018

César Hinostroza : Buenos días, doctor Salvador…



Salvador Heresi : Sí, ¿con quién hablo?



César Hinostroza : César Hinostroza, tu modesto amigo…



Salvador Heresi : ¡Ah, qué tal, qué gusto de saludarlo!



César Hinostroza : Me amenazaste con visitarme, te esperé dos veces, me dejaste plantado, ja, ja, ja…



Salvador Heresi : Se me complicó hermano, hemos tenido unas semanas horrible con todo esto.



César Hinostroza : Si pues, con el tema de la vacancia…



Salvador Heresi : Yo necesitaba, necesitaba tu consejo porque hay todo un tema que se quería en el Congreso de manera multipartidaria trabajar a nivel legislativo en materia de derecho penal y hubo una sentencia que tú trabajaste que un sector muy importante del Congreso que la consideraba acertada, ¿no?...



César Hinostroza : Ya…



Salvador Heresi : Y hubo pues, tú sabes que hay otras corrientes, en relación a ese tema que piensa de manera diferente. Entonces…



César Hinostroza : Sí, sí…pero lo mío tiene base hermano, convencional de la Convención de Palermo, ha estado por todo el mundo, hermano…y tú sabes que los enemigos te quieren bajar la llanta a veces…



Salvador Heresi : Sí, si pues, lamentablemente, ahí se están produciendo muchos abusos en contra de los ciudadanos, ¿no?



César Hinostroza : Sí, sí. Hay que legislar eso hermano… sí.



Salvador Heresi : Sí y eso…por eso quería de repente reunirme contigo.



César Hinostroza: Dime quiero irte a saludar. ¿Puedo irte a saludar o no?



Salvador Heresi : Por supuesto.



César Hinostroza : Porque acá es más difícil. Mucho alboroto por acá.



Salvador Heresi : Cuando gustes.



César Hinostroza : ¿Cuándo puedo ir? En la tarde hermano porque en la mañana yo estoy en audiencia., ahorita estoy justo entrando otra vez. En la tarde de tres a siete, cualquier día.



Salvador Heresi : Mañana tengo Consejo de Ministros…el jueves, ¿cómo está mi tarde? Un ratito por favor…Cuatro de la tarde, ¿te parece? El jueves.



César Hinostroza : Ya, a ver, a ver…Ya hemano, pucha que estamos un poquito complicados. Tengo sesión de la Comisión de Usuarios Judiciales me han nombrado presidente de la comisión.



Salvador Heresi : ¿viernes?



César Hinostroza : Viernes es feriado hermano.



Salvador Heresi : ¿Viernes?



César Hinostroza : Viernes es feriado hermano.



Salvador Heresi : Sí, es por la Cumbre.



César Hinostroza : Cumbre de las Américas, ¿no? Lo dejamos para el lunes pe’.