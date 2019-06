San Borja: Intervienen a ex alcalde de Surquillo por presunta extorsión a empresario | VIDEO

Los agentes de la Policía Nacional (PNP) intervinieron al ex alcalde de Surquillo , Gustavo Sierra, por presunta extorsión a empresario en un restaurante del distrito de San Borja.

Según Canal N, la policía encontró al ex alcalde con una gran suma de dinero. Personal de la División de Investigación de Secuestros (Divise) realizaron las diligencias del caso.

Gustavo Sierra fue intervenido cuando presuntamente se disponía a cobrar una coima por una obra en el distrito de San Juan de Lurigancho.



El ex alcalde de Surquillo fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). “No tengo ningún sol, no tengo nada que ocultar, esto es una venganza política, es una cortina de humo. Ante Dios, no he recibido ningún dinero”, declaró a los medios.



Entre tanto, el coronel Nicasio Zapata, jefe de la División de Secuestros, confirmó que Sierra fue intervenido en flagrancia delictiva y seguirá en investigación por parte de la Policía Nacional (PNP).



“Fue intervenido en el interior de un restaurant en San Borja. Se le intervino en flagrancia delictiva cuando estaba recibiendo dinero que estaba extorsionando a una empresa de San Juan de Lurigancho. Se están iniciando las investigaciones”, sentenció.