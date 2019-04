Joven que atropelló a mujer con su scooter en San Isidro se defiende: "Fue un tema de casualidad"

El joven que atropelló brutalmente a una mujer en San Isidro mientras manejaba su scooter por la vereda se defendió. Según su descargo, el día del accidente muchos factores le jugaron en contra y fue una 'casualidad'.



"Pido mis disculpas a la señora Ana María y a su familia. Este hecho no fue algo que yo haya podido prever, fue un tema de casualidad porque yo iba por la vereda y al señora salió justo al mismo tiempo que yo y fue algo que ya no pude frenar. Traté de sostener a la señora pero lamentablemente pasó lo que pasó" , dijo a ATV Noticias.

Según explicó, en los mapas de los scooters se les indica a los usuarios por dónde está permitido transitar y por dónde no. Es así que el trayecto de la ciclovía no cubría toda la avenida Salaverry y, ya que él se dirigía al cruce con Javier Prado, no tuvo más opción que ir por la pista.

"Yo fui por la pista por unos minutos pero los choferes no te dejan, te botan, te tratan de chocar para que te vayas y yo tuve que ir por la vereda. Lamentablemente subí por la vereda a una velocidad más o menos prudente y pasó lo que pasó", contó el joven.

Asimismo, explicó que el muro de casi dos metros de la cochera de un edificio de la zona le impidió ver a la mujer. "Ni ella ni yo pudimos percatarnos de quién venía y quién salía", dijo a ATV Noticias.

"No pude ir por la ciclovía. Este tipo de accidentes nos podrían pasar a cualquiera. Las personas que montan skate, bicicleta o patines pueden ir a la misma velocidad que iba yo y chocar con alguien", indicó el joven al mismo tiempo que informó que iba a 15 kilómetros por hora.