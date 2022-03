Un hombre identificado como Javier Martín Reyes Gallardo es acusado de apuñalar a dos de sus cuñadas en plena celebración del cumpleaños de una de ellas, en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió cuando ambas defendieron a su otra hermana, quien es la pareja del agresor.

Una de las agraviadas, quienes son madres de familia y prefirió el anonimato, contó al noticiero América Noticias lo ocurrido en exteriores de la vivienda situada en la zona de Bayóvar.

“Acá estaban discutiendo y mi hermana Sara estaba aquí y yo estaba parada acá y cuando él viene veo que le comienza a reclamar y a mi hermana le metió dos puñaladas. De ahí lo jaloneé y le dije ‘¿qué tienes?’. Le quise quitar el arma”, señaló.

“Él me comenzó a hincar. A mí me metió uno y a mi otra hermana dos. Me recosté [en la vereda] porque no podía caminar y él se fue corriendo”, agregó.

Mencionó que el agresor Reyes Gallardo estaba en estado de ebriedad. Familiares y vecinos de la zona fueron los que auxiliaron a las hermanas para que reciban atención inmediata tras ser heridas con un cuchillo.

La mujer indicó que fue operada por una puñalada que comprometió su hígado, mientras la otra agraviada aún permanece internada pues una de las heridas con cuchillo le perforó los intestinos.

La denunciante dijo que no es la primera vez que Javier Reyes Gallardo es involucrado en caso de violencia. La denuncia por este ataque con cuchillo fue presentada ante la comisaría de Bayóvar. “Ese hombre es un peligro en la calle porque ahora no solo nos puede hinchar, nos puede hasta matar”, señaló.