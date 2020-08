INSÓLITO. Una pareja de padres denunció que el hospital de San Juan de Lurigancho les entregó un ataúd que contenía un táper de plástico, en lugar del cuerpo de su bebé fallecido antes de nacer.

Según contó a 90 Matinal, la mujer acudió a mencionado nosocomio a las 10 de la mañana y a las 12:20 del mediodia la intervinieron y le indicaron que su bebé estaba muerto. “A las 6 de la tarde me han hecho la cesárea para sacar al bebé supuestamente muerto”, indicó.

El personal del hospital le entregó al padre del fallecido un pequeño ataúd blanco envuelto en plástico, donde supuestamente estaba el cadáver. Al llegar a casa, quisieron vestir el cuerpo para prepararlo para el velorio y se toparon con una desagradable y dolorosa sorpresa.

SJL: Padres se disponen a velar a su bebé y encuentan ‘táper’ dentro del ataúd | LATINA | TROME

“Yo he querido ponerle su ropita que le he comprado a mi hijo con tanto esfuerzo esperándolo para velarlo y me doy con la sorpresa que habia un táper adentro, lo abrimos y no había nada”, dijo el padre.

Familiares acudieron al hospital a reclamar pero lamentaron que no hayan tenido información oportuna. “Qué hacen con los cuerpos, nadie sale a dar informes, tu familiar entra y se olvidan, solo salen técnicas a decir ‘yo no sé nada, el doctor sabe’ y todos esperando aquí respuesta de nuestros familiares”, dijo una mujer indignada.

Los desconsolados padres denunciaron al hospital de San Juan de Lurigancho ante la Depincri del mencionado distrito. Por su parte, funcionarios del nosocomio indicaron que el caso se encuentra en investigación.