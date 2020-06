Todo un ejemplo a seguir para los docentes del Perú. Con la única intención que sus alumnos no pierdan sus clases virtuales en sus casas por la pandemia del coronavirus, la profesora de matemáticas Elizabeth Martínez , de San Juan de Lurigancho, recarga con saldo los celulares de estos pequeños.

En declaraciones para radio La Exitosa, la profesora Elizabeth Martínez reveló la cruda realidad que viven los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria del colegio Micaela Bastidas. Algunos no cuenta con internet en sus casas, lo que impide que puedan llevar sus clases.

“Como profesores hemos visto muchos casos de alumnos que no cuentan con internet en sus casas y no tienen ni para recargar un celular o incluso no cuentan con un celular”, detalló la profesora Elizabeth Martínez.

“En estos momentos es más que necesario contar con acceso a la tecnología para que puedan recibir este tipo de clases”, manifestó la educadora.

DOS PRESUNTOS DELINCUENTES HERIDOS EN BALACERA

Surco. Dos delincuentes resultaron heridos tras una feroz balacera. (PNP)





HIJOS DE PADRES CON CORONAVIRUS

La profesora Elizabeth Martínez añadió que ‘han detectado casos de alumnos de padres contagiados por el coronavirus’. “Muchos de ellos han tenido que aislar a sus hijos y mandarlos a casa de otros familiares, donde no hay conectividad de Internet”.

Por ello, la profesora no dudó en recargar las líneas de los celulares de los alumnos que no cuentan con internet. “Ellos quieren seguir aprendiendo y yo quiero ayudarlos recargando sus teléfonos, pero ya mi economía no me lo permite”, expresó la noble profesora.

ADMIRABLE LABOR DE LA PROFESORA

Dentro de las malas noticias que surgen todos los días debido a la pandemia del coronavirus, casos como los de la profesora Elizabeth Martínez nos demuestran la calidad humana de muchos peruanos, que ponen todo de sí para sacar adelante al país, dentro del ámbito que les corresponde.

TAMBIÉN LEE

Técnico en enfermería vence al coronavirus y deja del Hospital Dos de Mayo

Explanada del estadio de Alianza Lima albergará a comerciantes de Gamarra temporalmente

Cinco tips para volver al trabajo de forma segura