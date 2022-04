Jack Joshua Huamaní Ortiz confesó ser el autor del crimen de Jhonny Wilmer Ticona Calderón, quien perdió la vida esta madrugada luego de que auto en el que estaba con acompañantes fuera atacado a balazos en la avenida El Bosque en San Juan de Lurigancho.

En un video difundido por Latina se muestra una parte de las declaraciones del sicario, quien intentó justificar el crimen aduciendo que atraviesa por problemas económicos y que necesitaba el dinero para el tratamiento de su abuela que sufre de diabetes.

Además, Huamaní Ortiz -quien se encuentra detenido en la comisaría de Canto Rey- aseguró no reportar denuncias en su contra y tampoco el ingreso a un penal del país.

“ Primero me dijeron dos mil [soles], yo dije no pasa nada. Tres mil, me dijo. Mi abuela está mal, con diabetes y lamentablemente le van a cortar el pie y mis tíos no le dan el apoyo . Me dijeron solo [atacar] al carro de color plomo rata”, dijo a los agentes de la Policía Nacional.

Esta madrugada Jhonny Wilmer Ticona Calderón perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas tras ser atacados a balazos dentro de su auto. El hecho ocurrió esta madrugada luego que asistieran a un concierto realizado en el local ‘El Rancho de Pol’.

Ticona Calderón falleció de forma instantánea tras recibir dos impactos de bala en el abdomen y en la cabeza, mientras sus dos acompañantes fueron alcanzados por los proyectiles en el brazo y en la pierna.

Peritos de Criminalística hallaron 10 casquillos de bala en el lugar. Los heridos fueron trasladados al hospital de San Juan de Lurigancho.

