San Juan de Lurigancho: Padres denuncian que directora de inicial golpea a sus hijos y amenaza a las profesoras

¡Justicia para los pequeños! Un grupo de 40 padres del un colegio de educación inicial de San Juan de Lurigancho llegó hasta las inmediaciones del centro educativo para exigir la destitución de su directora, a quien acusan a golpear y maltratar psicológicamente a sus hijos.



A gritos, los indignados padres pedían que se retire de la Institución Educativa Inicial 'Los Tesoritos' a la directora Olga Laureano Osorio, por los presuntos maltratos contra sus hijos que se vendrían registrando hace cuatro años.



Los padres indican que la mujer golpea a sus hijos de entre 3 y 5 años, además de insultarlos por no cumplir con sus trabajos en la escuela. “Le ha hablado feo, incluso le ha dicho que es una floja, es una bruta y eso no es para los niños. Mi hija está con miedo, por eso no quiere venir al colegio”, contó un padre de familia a 90 Matinal.



Pero no solo los niños son víctimas de la abusiva directora de San Juan de Lurigancho. Según los padres, la mujer también hostiga a los profesores cuando salen en defensa de los menores, a quienes amenazaría con despedirlos si denuncian los maltratos.

Padres denuncian que directora de inicial golpea a sus hijos y amenaza a las profesoras. Video: 90 Matinal

