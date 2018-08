San Juan de Lurigancho: Robacelulares se hicieron pasar por clientes para llevarse equipos valorizados en 8 mil soles

Un grupo de siete personas, cómplices entre ellos, acudieron hasta una tienda de celulares en San Juan de Lurigancho y, fingiendo ser clientes, se apoderaron de varios equipos por un valor de ocho mil soles. El administrador del negocio que estos delincuentes distrajeron a la vendedora para poder sacar smartphones de la vitrina.

Las cámaras de seguridad del local de San Juan de Lurigancho, registraron el preciso momento en que una pareja ingresa al lugar a preguntar por un equipo móvil. Segundos después, otras dos personas más ingresan para distraer a la otra vendedora, posteriormente, otras tres más, todos con la consigna de tener distraída a señorita que atendía la tienda.



En otro ángulo de la cámara se puede ver a una mujer con gorra que tapa al sujeto y este abre la vitrina, dejando a la mano todos los equipos que la joven ladrona empieza a esconder en su ropa.

“Lo que la señorita hace es abrir sin que nadie se de cuenta y empieza a llevarse todos los equipos de gama alta. Todos estos equipos son caros. Han sido más de cuatro personas que han entretenido a las vendedoras y tres afuera robando”, indicó una de las vendedoras, identificada como María Hurtado.

“No es la primera vez que nos ocurre esto. Ya van a ser tres denuncias, hay robos que no he denunciado porque no hay apoyo. La Policía viene y solo hacen acto de presencia, pero nada más”, dijo Henry Salazar, administrador del local, .