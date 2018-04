Stephanie Velásquez Liberato de tan solo 20 años, más conocida como 'La Diabla', fue capturada por la Policía acusada de haber asaltado una pollería en San Juan de Miraflores, robar tres autos y extorsionar a sus dueños.



Cuando fue interrogada por la Policía, 'La Diabla', con mucha soltura y una actitud relajada, aseguró no sentirse arrepentida. 'No estoy arrepentida porque soy antisocial jajaja. Si estoy arrepentida... pero me van a dejar ir igual ¿no?', dijo entre risas.

'La Diabla' está acusada de haber entrado a robar a una pollería en San Juan de Miraflores el pasado 15 de abril. 'Robé la pollería porque tenía hambre y quería comer un pollito', se justificó la joven delincuente.

Asimismo, cuando los agentes le preguntaron sobre el monto que robó en el establecimiento, ' La Diabla' echó a reír. 'Qué va haber siete mil soles, más misia esta pollería, 180 soles no más había', dijo suelta de huesos.

Finalmente, ' La Diabla' se atrevió a dar una recomendación a los jóvenes y les dijo que no sigan sus malos pasos. 'A los jóvenes les diría que no hagan cosas malas, que hagan las cosas bien', aseguró.

Cabe indicar que Stephanie Velásquez Liberato, alias ' La Diabla', también está acusada de encabezar una banda de extorsionadores. Ella y el sujeto con el que fue detenida, Víctor Hugo Chávez Chalco, robaron tres autos y luego extorsionaron a sus dueños para devolvérselos.

'La Diabla' es atrapada por la policía. (Video: América Noticias)

