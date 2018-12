San Marcos: 'Perrovaca' sigue siendo la mascota preferida de la comunidad universitaria | FOTOS

¡Nadie la destrona! ‘ Perrovaca’ se ha convertido en la mascota más popular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a pesar de otros 'inquilinos' hayan llegado con el tiempo a la Decana de América.



Los recientes acontecimientos ocurridos en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la comunidad universitaria recuerda los principales íconos de las distintas casas de estudios superiores.

‘ Perrovaca’ se ha ganado el cariño de todos los estudiantes de la San Marcos que lo cuidan, alimentan y están pendiente de sus necesidades.

Si algún día vas a la Ciudad Universitaria de la UNMSM no debes dejar de conocer a este particular animalito. Su redondo cuerpo y suave pelaje, similar al de un gigante peluche, ha hecho que los estudiantes lo bauticen con el particular nombre de ‘Perrovaca’.

‘Perrovaca’ se ha convertido en la mascota más popular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Foto: Pedro Franceso) ‘Perrovaca’ se ha convertido en la mascota más popular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Foto: Pedro Franceso)

Su guarida siempre será el comedor universitario pero, si tienes suerte, también puedes verlo merodeando algunas de las facultades de la universidad buscando un confortable lugar donde descansar. Y si de marchas se trata, ‘Perrovaca’ siempre estará liderando las manifestaciones con sus potentes ladridos.

La mascota es tan famosa que incluso se han creado muchas páginas en Facebook con su imagen. Para todos los cachimbos de la UNMSM, ‘Perrovaca’ es toda una celebridad y así lo confirman las diversas de la mascota imágenes que suben en las redes sociales.

En el 2014, como parte de una campaña de Soda Field, ‘Perrrovaca’ fue elegido como uno de los momentos más ‘filin’ para la comunidad sanmarquina e incluso se ganó una casa de madera y un diploma de reconocimiento. ¡Qué lujo!

Tanta ha sido la popularidad de ‘Perrovaca’ que, en épocas de conflicto en la UNMSM, la mascota ha sido protagonista de divertidos memes en los que incluso se pide que se convierta en rector de dicha casa de estudios.

‘Perrovaca’ es sin duda uno de los motivos más significativos que une a la comunidad estudiantil sanmarquina en la actualidad y que hacen olvidar por un momento los conflictos internos que puedan rondar y perjudicar a la UNSMSM.