Una ladrona utilizó a un niño para robar al interior de una botica, en el distrito de San Martín de Porres. El acto delictivo fue registrado por una cámara de seguridad y el menor, aparentemente, habría sido adiestrado para cometer el ilícito.

Ocurrió al interior de una botica ubicada en la concurrida avenida Los Olivos, luego de que la agraviada ingresó al local - junto a su bebé en cochecito - a fin de realizar un trámite.

“En ese momento yo estaba haciendo un depósito y corroboraba que todo esté bien. Luego entra una señora con un carrito y pregunta al muchacho de la botica si puede hacer un retiro (...) como no se podía, se retiró del lugar. Yo volteo y mi billetera ya no estaba”, contó la víctima - que prefirió no identificarse - a América Noticias.

Las imágenes evidenciaron que la ladrona, presuntamente, habría dado instrucciones al niño, quien descendió del carrito y se acercó al coche de la víctima para sustraer su billetera.

Se desconoce la identidad de la ladrona, sin embargo, se sospecha que tendría la costumbre de utilizar al menor para cometer robos al paso en distintos negocios aledaños a la mencionada avenida.

