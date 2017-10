San Miguel: Vecinos piden salvar a perrita beagle preñada [VIDEO]

Una nueva denuncia de maltrato animal sale a luz. Vecinos de San Miguel, piden salvar a una perrita preñada de raza Beagle que se encuentra en pleno trabajo de parto. Resulta que el dueño de la mascota se rehúsa a trasladarla a un veterinario a pesar de que su vida y la de los cachorros, se encuentra en riesgo.

Decenas de vecinos indignados llegaron hasta la vivienda ubicada en la calle Collagate 509, a la altura de la cuadra 5 de la av Precursores, en San Miguel; para exigir que ayuden a la perrita.

La página de Facebook "Chente's Club Beagle Perú"se encargó de publicar un video en el que se muestra como el dueño de la mascota se niega a recibir la ayuda de los vecinos.

Perrita beagle a punto de parir necesita ayuda Perrita beagle a punto de parir necesita ayuda Perrita beagle a punto de parir necesita ayuda

"No deseo que me apoyen. No me da la gana", fueron algunas de las frases que dijo el dueño de la perrita ante la Policía que llegó hasta el lugar.



Los vecinos le pidieron que por favor le entregue a la perrita para llevarla a un veterinario y, luego de examinarla se la regresarían. A pesar de que quisieron ayudarlo, el dueño se negó.



La Policía hace lo posible para intervenir en el caso y lograr salvar la vida de la perrita. En tanto, en redes sociales, los usuarios también se unen a este pedido de ayuda.