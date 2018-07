Por: Jackelin Medina Blas



Sin duda la danza es una expresión corporal, y Sandra Begue lo demuestra en su máxima expresión. Uno de los géneros en el que destaca es el sexy dance, donde refleja el empoderamiento de la mujer.



¿Qué significa para ti la danza?

La danza es mi todo, mi terapia, mi carrera, lo que me hace feliz, lo que me salvó la vida. Si tuviera que acortarlo lo más que pudiera, diría que la danza es quien soy realmente, y que me ha llevado a lograr a conocerme.



Practicaste ballet desde muy pequeña, ¿Por qué decidiste cambiar de género y dedicarte al sexy dance?

Decidí cambiar de género porque no me sentía feliz, siempre me ha encantado romper las reglas, ser completamente libre, y en el ballet eso no se puede hacer. La principal razón por la que tomé esa decisión fue porque no me sentía cómoda con mi cuerpo, hice muchas cosas que no debía hacer para poder bajar de peso y que a larga no me hacían feliz. Por eso, empecé a llevar otro estilo de vida dentro del baile, y termine en el sexy dance que fue lo que me conquistó.



Sufriste de anorexia, ¿Cómo te ayudó el baile a superar esa etapa de tu vida?

Me ayudó de una manera increíble. Cuando bailaba sexy dance sentía que podía ser yo misma, no me importaba si estaba flaca o no, lo bonito era ver cómo me movía, no necesitaba verme delgada para poder sentirme mujer, y eso fue mi gran ayuda.



En tus clases trabajas mucho el empoderamiento de la mujer, ¿Por qué lo haces? ¿Cómo lo haces?

Soy feminista activista, creo mucho en el ser libre, somos tan hermosas y bellas que no necesitamos tener un molde para ser sensual, lo que realmente importa es sentirnos cómodas con nosotras mismas. Por eso, en mi clase es importante que las alumnas se miren en el espejo con amor, pasión y sentirse orgullosas de lo que son.



Existen conceptos errados sobre el sexy dance, ¿Cómo se puede definir este género?

Es un estilo que expresa la actitud que a ti te provoque tener, una actitud de conocimiento, aceptación, de engreírte a ti mismo, y de provocarte querer ser así.



¿Qué significado tiene para ti marcar tu cuerpo con tatuajes?

Cada tatuaje que está marcado en mi piel tiene un significado importante en mi vida. Mi papá me decía una frase que hasta hoy la tengo presente ‘siempre es mejor perderse, que nunca embarcar’. Por eso, me tatué un barco con un ancla, porque expresa todo lo que mi padre me aconsejó.



Los chicos que practican baile en su mayoría son estudiantes universitarios, y muchas veces quieren dejar de estudiar para enfocarse solamente en el baile, esto en muchos casos genera conflictos con sus padres, ¿Qué opinas sobre este tema?

Ser artista no es un camino fácil, sobre todo en nuestro país, hay que luchar un montón para ser un artista de verdad. Creo que los padres todavía no registran la danza, el teatro, el arte en general como una carrera que te va a traer cierta comodidad económica y social, lo mejor que puede hacer un hijo es hablar con sus padres y darle la confianza de que sí se puede llegar muy lejos con el arte. Si confías en ti mismo, el resto confiará en ti.



¿Qué consejo darías a los niños y jóvenes que están en este mundo del baile?

Si tienen uno o varios sueños, luchen para conseguirlo, tienen que salir a buscar las oportunidades, y si las personas no te la quieren dar, entonces las creas tú. Inviertan en su capacitación, en saber lo que están bailando, descubrir su significado.



REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE