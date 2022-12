Tenga mucho cuidado con los pirotécnicos en estas fechas. En Satipo, departamento de Junín, un adolescente de 14 años, que se encontraba sin la presencia de sus padres, perdió tres dedos de la mano izquierda por jugar con el explosivo conocido como ‘rata blanca’, durante la celebración de la Navidad, pese a las constantes advertencias que se realizan sobre la no compra ni manipulación de estos artefactos.

El hecho ocurrió a las 00:20 horas aproximadamente del mismo 25 de diciembre, en el barrio Natalio Sánchez de la ciudad de Satipo. En medio de desgarradores de dolor, el menor fue trasladado por agentes del serenazgo del lugar al Hospital Manuel Angel Higa Arakaki donde los médicos solo pudieron constatar la tragedia y ordenar la amputación de los dedos que estaban destrozados.

El menor, de iniciales A.G.L (14), narró que se encontraba con otro grupo de amigos reventando los artefactos pirotécnicos cuando uno de ellos, una ‘rata blanca’, le explotó en la mano. La víctima señaló que no sabe de donde adquirieron estos explosivos.

Producto del accidente, una parte del dedo pulgar, el índice y dedo medio de la mano izquierdo quedaron mutilados. Los médicos le diagnosticaron herida contuso con amputación de dedo pulgar, índice y medio de la mano izquierda.

“ No quiero quemarme, voy a ser la burla… Me he quemado el codo y ahora mis dedos ”, fueron las palabras del adolescente, que no dejaba de llorar. Al lugar llegó la madre del joven, quien mostró su preocupación por lo sucedido.

LUGARES AUTORIZADOS

Previo a la Navidad, la Sucamec dio la lista de los lugares autorizados para la venta de artefactos pirotécnicos, los cuales no deben ser explosivos ni detonantes, sino de uso recreativo que no causan daño.

En ese sentido, la Sucamec recordó a la población que los únicos puntos autorizados para la comercialización legal de productos pirotécnicos son las ferias que están ubicadas en los distritos de Los Olivos y Rímac en la región Lima, La Victoria en la región Lambayeque, Moche en la región La Libertad, Sullana en la región Piura, Iquitos en la región Loreto, y en la región Arequipa en el distrito del mismo nombre.

Asimismo, la entidad advirtió que está prohibida toda comercialización de pirotécnicos en las otras 19 regiones del Perú, por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar la venta ilegal de estos productos que no han pasado los controles de la Sucamec, representando un peligro tanto para quienes lo adquieren como para quienes habitan en los alrededores de los lugares de venta.

Las ferias autorizadas en Lima se ubican en jirón Marañón N°757, Rímac y en la avenida Alfredo Mendiola, cuadra 57 de la Panamericana Norte, cruce con la avenida Universitaria, en Los Olivos.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno de Dina Boluarte destituye a 312 subprefectos que habían sido nombrados por Pedro Castillo

SJL: Balacera dejó un muerto y un herido en concierto donde se presentó Brunella Torpoco y La Caro Band

Pedro Castillo: ¿De qué se trata caso de los ascensos irregulares?