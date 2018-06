Selección peruana: Once tienen como nombre 'Andy Polo', 5 'Paolo Guerrero' y 1 'Jefferson Farfán' 

El planeta ya vive la fiesta del mundial de fútbol y nuestro país celebra por partida doble, pues después de 36 años nuestra selección regresa a disputar una copa del mundo . Sin embargo, durante los años de ausencia los peruanos nunca perdieron la fe y siempre mantuvieron firme su amor por la bicolor.



Una muestra clara es que al tener sus hijos, no dudaron en bautizarlos con los nombres completos de algunos seleccionados.

Así como lo lee. Según el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec ), once peruanos se llaman 'Andy Polo' y otros once Yoshimar Yotun.



Pero no es todo. Cinco registraron a sus hijos como el capitán 'Paolo Guerrero', tres 'Pedro Aquino', dos Alberto Rodríguez y otros como Jefferson Farfán, Christian Ramos, Luis Advíncula y Pedro Gallese.



En los casos mencionados fue decisión de los padres bautizar a sus engreídos con estos nombres, sin embargo, hay otro grupo donde la coincidencia y el destino hicieron una gran jugada y terminaron llevando el nombre y apellido de casi todos los mundialistas.



CHEQUE LA LISTA



Alberto Rodriguez 3844

Alberto Rodríguez 9

Andre Carrillo 417

André Carrillo 45

Christian Ramos 473

Paolo Guerrero 379

Edinson Flores 276

Pedro Aquino 249

Miguel Araujo 230

Jefferson Farfan 104

Carlos Caceda 92

Christian Cueva 87

Luis Advincula 85

Renato Tapia 60

Paolo Hurtado 44

Andy Polo 41

Jose Carvallo 35

José Carvallo 2

Aldo Corzo 34

Miguel Trauco 29

Anderson Santa María 11

Nilson Loyola 9

Wilder Cartagena 3

Pedro Gallese 2

Yoshimar Yotun 1