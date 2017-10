Señor de los Milagros: Mañana saldrá expreso 4 del Metropolitano para satisfacer demanda de feriado [FOTOS]

El Señor de los Milagros tendrá su quinto y último recorrido mañana 1 de noviembre y para satisfacer la demanda del público usuario que acudirá a venerarlo, Protransporte anunció que pondrá en funcionamiento el Servicio Expreso 4 del Metropolitano.



La Municipalidad de Lima dispuso que dicho servicio funcione desde las 6:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, desde eñ terminal Naranjal hasta la estación Plaza de Flores y viceversa.



Los servicios regulares A, B y C, así como las rutas alimentadoras respectivas, funcionarán desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.



Entre las 10:30 de la mañana y 7:30 de la noche se restringirá el acceso vehicular a las avenidas Tacna, Emancipación y los jirones Callao y Chancay. Durante las horas que dure el evento religioso, inspectores de transporte orientarán a los conductores sobre las rutas alternas.

Por ser feriado, se suspenderán los servicios Expresos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y los servicios Súper Expreso y Súper Expreso Norte, además del Servicio Especial Gamarra.

DESVÍOS POR PROCESIÓN



Debido al recorrido del 'Cristo Moreno' y que será breve con inicio y llegada en el Santuario de las Nazarenas (irá por Tacna, Callao, Emancipación y Chancay desde las 11:30 a.m.). Se desviarán los servicios regulares A y C del Metropolitano, desde las 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde.



Los buses que cubren el servicio regular A tomarán las avenidas Alfonso Ugarte y España, en ambos sentidos. En el mismo horario, el servicio regular C modificará su paradero inicial y final, llegando solo hasta la Estación Central. Los mismos desvíos se aplicarán entre las 5 de la tarde y 8 de la noche.



CORREDORES VIALES

​

Por su parte, los servicios 301 y 306 del Corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa se desviarán, aproximadamente, entre las 9 de la mañana y 6 de la tarde.



De norte a sur, los buses transitarán por las avenidas Héctor García Rivero (carril auxiliar de la vía Evitamiento), Caquetá, Alfonso Ugarte (parte superior) y Nicolás de Piérola, hasta llegar a la avenida Garcilaso de la Vega. A partir de allí retomarán su recorrido habitual.



De sur a norte, los buses irán por las avenidas Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte (parte superior), Caquetá, De los Próceres-Virú, hasta retomar su ruta regular en la avenida Prolongación Tacna.



En tanto, en el mismo horario, el Servicio 412 del Corredor San Juan de Lurigancho iniciará su recorrido en el paradero Limoncillo y finalizará en La Chira, antes de la avenida Pizarro, en el Rímac.



Protransporte recomienda a los usuarios del Metropolitano y los Corredores Azul y Morado tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos durante la fiesta religiosa.