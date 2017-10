Señor de los Milagros: comerciantes armaron 'Misturita' en primer recorrido del año [FOTOS]

Con intenso fervor religioso, miles de fieles asistieron ayer a la procesión del Señor de los Milagros, la primera del año. Cantando y recitando plegarias, colmaron la avenida Tacna, donde está el santuario de Las Nazarenas, del que salió la sagrada imagen al mediodía.



Como todos los años, innumerables vendedores de comida ofrecían diversos platillos en carretillas y cocheras, impregnando el ambiente de ricos olores que abrían el apetito, convirtiendo el lugar en un pequeño ‘Mistura’.



El cardenal Juan Luis Cipriani estuvo en Las Nazarenas, antes de la salida del Señor. La mayoría de fieles no pudo resistirse a los platillos que las vianderas ofrecían. Uno de los más vendidos fue el combinado ‘tricolor’ (chanfainita, tallarín rojo y papa la huancaína) a 7 soles.



“Está buenazo, paré un ratito para comer. Quiero que el Señor bendiga a mis 13 nietos”, contó Nolberta Cuentas.



También ‘rayaron’ el chancho al cilindro, a 20 soles; arroz con pollo, a 8; y anticuchos, a 10. “Ya vendí unos 50 platos de anticuchos. Vienen con papa y rachi”, dijo Milú Villanueva.



En la cochera ‘San Sebastián’, en jirón Ica, decenas de comerciantes vendían rocoto relleno, a 12 soles; cuy al horno (con papita, mote y solterito arequipeño), a 20; picante de yuyo, a 8, panes con chicharrón, a 4 soles; y la sopa de mote, a 12.



Doña María Cabello vendía su refrescante chicha de jora. “Vengo de Santa Anita y el primer balde se me acabó al toque. El vaso cuesta 2 soles. También tengo chicha blanca y chicha morada”, indicó.



No podían faltar la tradicional mazamorra morada, a 2 soles; picarones, a 6, y los turrones, a 4.50.



‘TODOS SOMOS PERÚ’

Los ambulantes vendían a un sol el póster de la selección con la frase ‘Todos somos Perú. Rusia 2018 nos espera’ y el Papa Francisco como jugador número 12 con la blanquirroja.

Rosarios, estampitas del Cristo Moreno, pulseritas y detentes también tuvieron gran demanda.