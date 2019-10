Señor de los Milagros: estas son las rutas de las cinco procesiones de este 2019

Este sábado 5 de octubre se realizará el primer recorrido de la imagen del Señor de los Milagros. Este año serán cinco las salidas procesionales que se llevarán a cabo hasta el 1 de noviembre en el Centro Histórico de Lima.

La Municipalidad de Lima informó que desplegará a 1.600 miembros del serenazgo, de los cuales 500 se encargarán del resguardo exclusivo de los fieles. También se ha dispuesto la presencia de 100 fiscalizadores para mantener las calles libres del comercio informal en Damero de Pizarro durante los cinco recorridos. También habrá 100 brigadistas y voluntarios para asistir a la población.

Las rutas

Primera: sábado 5 de octubre

El recorrido procesional se iniciará al mediodía, cuando la imagen del Señor de los Milagros salga del Monasterio de las Madres Nazarenas, ubicado en Jirón Huancavelica 515. La procesión irá por las avenidas Tacna y Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda, para luego retomar Tacna e ingresar a la iglesia a las 7:00 p.m.

Para tal fin, la restricción vehicular se realizará de 12 m. a 7:30 p.m. en las avenidas Tacna, Emancipación y los jirones Chancay, Conde de Superunda y Huancavelica.

La Municipalidad de Lima informó que para este primer recorrido procesional se ha dispuesto las siguientes rutas alternas:



Desvío norte a sur:

...su ruta – av. Túpac Amaru – av. Caquetá (N-S) – av. Alfonso Ugarte (N-S) – rampa hacia la vía auxiliar av. Alfonso Ugarte – Plaza Dos de Mayo – av. Nicolás de Piérola (O-E) – su ruta…

…su ruta – av. Prolongación Tacna – av. Francisco Pizarro – av. Caquetá (N-S) – av. Alfonso Ugarte (N-S) – rampa hacia la vía auxiliar de Plaza Dos de Mayo – av. Nicolás de Piérola (O-E) – su ruta…

…su ruta – jr. Cajamarca – av. Francisco Pizarro – av. Caquetá (N-S) – av. Alfonso Ugarte (N-S) – rampa hacia vía auxiliar av. Alfonso Ugarte – av. Nicolás de Piérola (O-E) – su ruta…



Desvío sur a norte:

…su ruta – av. Garcilaso de la Vega (S-N) – Av. Nicolás de Piérola (E-O) – Plaza Dos de Mayo – rampa de acceso a la av. Alfonso Ugarte (S-N) – av. Alfonso Ugarte (S-N) – av. Caquetá (S-N) – av. Túpac Amaru – su ruta…

…su ruta – av. Garcilaso de la Vega (S-N) – av. Nicolás de Piérola (E-O) – Plaza Dos de Mayo – rampa de acceso a la av. Alfonso Ugarte (S-N) – av. Alfonso Ugarte (S-N) – av. Caquetá (S-N) – av. Próceres – jr. Virú - su ruta…

Segunda: viernes 18 de octubre

El Cristo Morado saldrá de la Iglesia de las Nazarenas a partir de las 06:00 a.m. y recorrerá la Av. Tacna, jirón Conde de Superunda, jirón Azángaro, jirón Huancavelica, avenida Abancay, jirón Junín y jirón Huallaga.



Ese día recibirá los homenajes de los organismos del Estado como de la Municipalidad de Lima, Palacio de Gobierno y Congreso de la República. Luego llegará al Palacio Arzobispal, al Palacio de Torre Tagle, para continuar hacia la iglesia de San Pedro, Banco Central de Reserva y luego se dirigirá hacia los Barrios Altos, donde pernoctará en la iglesia de la Virgen del Carmen.

Tercera: sábado 19 de octubre

El Señor de los Milagros iniciará su recorrido a las 06:00 a.m. en la iglesia Virgen del Carmen, luego tomará el jirón Huánuco, Av. Miguel Grau, jirón Manuel Cuadros, jirón Carabaya, Av. Nicolás de Píérola y Av. Tacna. Retornará a la iglesia de las Nazarenas a las 02:30 p.m.

Ese día visitará los hospitales Dos de Mayo, Emergencias Pediátricas y hospital Almenara y luego, después de varios años recibirá el homenaje especial de la Municipalidad de La Victoria.



Seguirá su paso hacia el hospital de Emergencias Grau, ubicado en el cruce de la avenida del mismo nombre y la avenida Iquitos. El Cristo Morado llegará luego a las instalaciones de Palacio de Justicia y en el Paseo de los Héroes Navales recibirá el acostumbrado homenaje de la Marina de Guerra del Perú, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ejército del Perú.

Cuarta: lunes 28 de octubre

El cuarto recorrido procesional será el de mayor duración. Dará inicio a las 06:00 a.m. cuando la imagen del Señor de los Milagros salga de la iglesia de las Nazarenas, para luego tomar la avenida Tacna, jirón Cañete, Av. Alfonso Ugarte, Av. Venezuela, jirón Varela, Av. Bolivia, Av. Uruguay, Av. Garcilaso de la Vega (ex Wilson) y Av. Tacna. Culminará a las 2:00 a.m.



Para esta procesión se tiene previsto visitar el hospital Arzobispo Loayza y el hospital San Bartolomé y recibirá el homenaje de los trabajadores de la empresa Editora Perú.

Quinta: viernes 1 de noviembre

El Señor de los Milagros saldrá desde su iglesia y dará vuelta a la manzana para regresar a las 7:00 p.m. a su monasterio hasta el próximo año. De esta manera culmina los recorridos procesionales.