Con el pretexto de cantar y pedir limosnas, un cantante callejero entró al chifa “Hermano”, en donde se dirigió hacia los comensales amenzandolos con robarles sus pertenencias sino le daban “una propina”. Al notar su presencia, la dueña del negocio le exigió que se retire, pero el sujeto de mal vivir la insultó y sacó un cuchillo para amenazarla con matarla sino lo dejaba “trabajar”. Minutos después fue atrapado por agentes del Serenazgo de Surco, a quienes les cantó una canción pidiéndoles que lo liberen.

Jorge Luis Arroyo Sánchez (37) ingresó al chifa “Hermano”, situado en la cuadra 65 de la avenida República de Panamá, en el distrito de Surco, supuestamente a cantar y pedir limosnas, pero se puso agresivo con los clientes y la propietaria, Mara Matta, le pidió que se retire. Con violencia, el sujeto le gritó groserías y se negó a marcharse.

Finalmente, el sujeto se retiró del chifa y minutos después fue detenido por un patrullero del Serenazgo de Surco, que realizaba patrullaje integrado. Al ser registrado se encontró en su poder una pipa artesanal para fumar marihuana, un cuchillo y un desarmador, que utilizaba para amenazar a sus víctimas. Tras ser trasladado al vehículo municipal, Jorge Luis Arroyo Sánchez negó las acusaciones en su contra y no encontró mejor idea que rapear: “Señor Serenazgo, no pierda el tiempo. Traigo respeto, palabra de fundamento. Que por favor no exista la difamación. Yo sé que en la autoridad existe corrupción”.

Sin embargo, su coro no convenció a los agentes y lo condujeron a la comisaría de Surco.

Por su lado, la agraviada agradeció la labor de los serenos. «Al decirle que detuvimos al sujeto, la propietaria del chifa se mostró agradecida y nos felicitó. Lamentablemente, no se puede confiar en estas personas, porque ingresan a los restaurantes con el pretexto de cantar y pedir limosnas, pero realmente están mirando los objetos que hay en las mesas para arrebatarlos y huir del lugar. Felizmente, la señora se adelantó y por eso logramos ayudarla y detener al sospechoso», expresó Angelo Polanco, sereno de Surco.

TE PUEDE IINTERESAR: