Con intención de evitar que el mototaxi que conducía sin contar con el permiso municipal, sea enviado al depósito, un sujeto embistió a un sereno motorizado del distrito de Surco y escapó, pero no llegó muy lejos, pues, otros agentes y efectivos policiales, que realizaban patrullaje integrado, lo capturaron.

Durante un operativo, los serenos de la municipalidad de Surco se toparon con el mototaxista Gianfranco Emanuelle Sabogal Martínez, quien buscaba pasajeros en su unidad de placa 897-2OA, por la avenida Alcides Vigo. Uno de los agentes motorizados se acercó al sujeto para pedirle que se retire de esta zona por no contar con los permisos de circulación. Tras negarse a la orden, el mototaxista retrocedió violentamente y arrolló al sereno provocándole serias lesiones en la pierna izquierda. Y huyó por la avenida Los Álamos.

De inmediato otros serenos y efectivos del patrullaje integrado fueron detrás de Gianfranco Emanuelle Sabogal Martínez. La cámara de una móvil de Seguridad Ciudadana captó cómo el mototaxista sorteaba a las unidades. Incluso, rompió espejos y raspó guardafangos de otros vehículos. Finalmente fue cercado en la vía auxiliar de la Panamericana Sur, a la altura del puente Sedapal, en el distrito de San Juan de Miraflores. Al ser registrado se halló en su vehículo un frasco con marihuana.

Sereno herido fue atendido en una clínica cercana

Hasta el lugar llegó otro mototaxista, de nacionalidad venezolana, quien lo acusó de chocar su vehículo y huir, días antes.

Gianfranco Emanuelle Sabogal Martínez fue puesto a disposición de la comisaría de Sagitario. Mientras, el sereno afectado fue atendido por los paramédicos de la Brigada de Rescate de Surco y posteriormente, trasladado a la clínica Maison de Santé.

EXTRANJERO SE QUEJA

Los mismos agentes del Serenazgo de Surco, horas después, capturaron a un sujeto de nacionalidad venezolana, identificado como César Alejandro Núñez Valles (20), quien habría robado varios emblemas de vehículos de alta gama, pero en su defensa, el extranjero reclamó a la autoridad su proceder, pues aseguró que no operaba en Surco, sino en una calle de otro distrito colindante.

Al ser intervenido por el personal municipal en la cuadra 1 de la avenida Batalla de San Juan, en la urbanización Santa Teresa de las Gardenias, César Alejandro Núñez Valles, exclamó, “¡si yo no he robado acá, ha sido en otro lado. ¿Por qué me detienen ustedes?”.

Sujeto robaba emblemas de autos de alta gama

En poder del mal viviente se hallaron varias autopartes, cuya procedencia no supo explicar. Finalmente, fue conducido a la comisaría de Chacarilla del Estanque.

Según los serenos, el sospechoso actuaba en complicidad de otro ladrón, quien, al divisar al equipo de Seguridad Ciudadana escapó hacia la Panamericana Sur.

De otro lado, personal de Serenazgo y la Brigada de Rescate de Surco auxiliaron a Edwin Yucra Machaca (19), quien presentaba abundante sangrado en la parte posterior de la cabeza tras ser golpeado con una botella de vidrio por un mototaxista, en el cruce de la avenida Mateo Pumacahua y el jirón José Olaya, en el asentamiento humano Mateo Pumacahua, en el distrito de Surco.

Brigada de Rescate auxilió a joven atacado por mototaxista.

Tras recibir el reporte de una vecina, quien encontró al joven tendido en una vereda, los serenos acudieron al lugar y con ayuda de otro ciudadano colocaron al herido en un triciclo para quqe sea atedido por un paramédico. “Unas vecinas me llamaron y me acerque. Y encontré al herido. Los vecinos dijeron, que el joven estaba con una mujer. Posteriormente, un mototaxi los interceptó y bajó el conductor, quien le reventó la botella en la cabeza. Producto de ello, le dejó varios cortes”, contó el sereno Martín Uculmana.

Policías de la comisaría de Mateo Pumacahua iniciaron la búsqueda del agresor, quien conducía un mototaxi azul, el mismo que se huyó con la acompañante del agraviado.

TE PUEDE INTERESAR: