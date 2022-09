Una anciana de 70 años acompañada por su hijo que iban a bordo de una miniván y acababan de hacer el retiro de S/32.000 en una entidad bancaria, jamás imaginó que delincuentes la seguirían para quitarle todo el dinero. El robo ocurrió cuando estaban estacionando el vehículo frente a su vivienda, situada en la Asociación Monte de los Olivos, San Martín de Porres.

Imágenes difundidas por el noticiero América Noticias muestran cuando ambos a bordo de una miniván blanca estaban estacionándose frente a su casa cuando fueron interceptados por tres ‘marcas’ armados que bajaron de un auto gris. Uno de los delincuentes encañonó en la cabeza al hijo de la anciana de 70 años.

“Primero le chacan [con el arma] la cabeza y le dicen ‘dame las llaves del auto’, Pensábamos que el carro se los llevaban, pero vino otro sujeto y le dijo a mi hijo: ‘la plata’. Pensó que él tenía el dinero”, contó doña Justina Argüelles.

Siendo encañonada, la adulta mayor no puso resistencia al robo del dinero que estaba dentro de una bolsa. Con el monto en sus manos, los tres hampones volvieron al auto gris y fugaron con rumbo desconocido. “Si no entregaba el dinero nos mataban porque ellos no tienen piedad”, dijo la anciana.

“Solo pido que el banco nos dé plazos para poder pagar las deudas”, añadió la señora Justina. Ella explicó que los S/32.000 servirían para el pago de deudas y entrega de remuneración mensual de sus trabajadores de su negocio.

La denuncia del caso fue presentada en la comisaría de San Martín de Porres.

