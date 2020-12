DEFIENDE SU CANDIDATURA. Sigrid Bazán fue entrevistada por Jaime Chincha para hablar sobre su paso de los medios televisivos a la política. La candidata de Juntos por el Perú indicó que ella se inició en la política desde muy pequeña.

Sigrid Bazán precisa que volver a asistir a manifestaciones le hizo recordar su necesidad de hacer política. " Yo he militado en el partido socialista desde que salí del colegio, siempre he hecho política”, indica la ex conductora de Latina.

“Siempre he salido a marchar, he tenido una voz propia, estoy apostando por un cambio personal, no hay un interés personal. La indignación nos ha desbordado, para mí es momento de pasar a un campo de más acción”, agrega.

Sigrid Bazán también es consultada acerca de su paso por los medios de comunicación. “He formado parte de un grupo humano increíble, yo sí creo que es muy saludable que las nuevas generaciones entren a política. Hice política antes, siempre tuve esa motivación por hacer una incidencia distinta”, menciona.